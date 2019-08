Bautizo presidencial a Felipe Calderón: AMLO lo llama comandante Borolas

Los reclamos y descalificaciones vía Twitter entre autoridades del gobierno de la Cuarta Transformación y el expresidente Felipe Calderón parecen no tener fin, luego de que este viernes durante su conferencia matutina desde Tabasco, el mandatario Andrés Manuel López Obrador criticó al exjefe del Ejecutivo, por haber querido resolver el problema de la violencia en el país declarando la guerra a grupos del crimen organizado.

“Calderón le pegó un garrotazo a lo tonto al avispero y nos heredó todo esto que estamos padeciendo. No había ni siquiera un plan y en vez de atender las causas, él quiso de manera espectacular resolver el problema solo con el uso de la fuerza”, señaló AMLO y remató su comentario: “No olvidemos que cuando declara la guerra organizada, va a Michoacán, a Apatzingán (...) y va vestido de militar. Se pone un uniforme, que hasta le quedaba grande, parecía el comandante Borolas, y ahí declara la guerra”, indicó.

“Y miren, esto lo tengo que estar recordando porque a veces se simplifica demasiado. Se piensa que surgió el problema con nosotros, y sí asumo la obligación que tenemos, de garantizar la paz y la tranquilidad, pero no es con el uso de la fuerza como lo vamos a lograr”, subrayó AMLO.

Sin tardanza y a través de su cuenta de la misma red social, Felipe Calderón respondió a los señalamientos de López Obrador: “Hoy se cometen más de 100 homicidios al día, casi el doble que al final de mi gobierno, el cual comenzó a limpiar la casa plagada de animales venenosos. Hoy se les deja crecer porque no distinguen alacranes de abejas. A mí no me queda el saco, a otros el cargo les queda grande”, sentenció.

Cabe recordar que este intercambio de reclamos del expresidente con autoridades de la 4T viene desde el inicio de la actual administración. Otro caso reciente fue el protagonizado a principios de este mes cuando la Secretaria de la Función Pública (SFP), Irma Eréndira Sandoval Ballesteros defendió a sus familiares que trabajan como funcionarios de la federación, lo que fue exhibido por Felipe Calderón con posibles actos de nepotismo.

De entrada, Calderón mencionó a la pareja de la funcionaria, el académico John Ackerman, por “estar cobrando en Canal 11” con su serie televisiva “John y Sabina”, al hacer eco de las publicaciones realizadas por la página ConsultaParaTodos #CPT (@ConsultaPara) donde se acusa a la titular de la SFP de posible nepotismo porque sus hermanos Pablo y Netzaí fungen como delegados de Programas Sociales en Guerrero, y como director del Instituto Federal de la Defensoría, respectivamente.

A manera de defensa de estas acusaciones, Irma Eréndira respondió a Calderón vía Twitter que ella pertenece “a una familia de lucha”. Y sus hermanos y su pareja “han logrado sus posiciones por méritos propios y gracias a décadas de estudio y de lucha al servicio de la patria, no por fraudes y complicidades como él (Calderón y su familia)”, escribió.