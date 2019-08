Bayern Múnich presenta a Coutinho

El internacional brasileño Philippe Coutinho dijo hoy durante su presentación que esperaba estar "muchos años" con el Bayern Múnich y ganar muchos títulos con el club bávaro.



"Espero estar aquí muchos años y ganar muchos títulos", dijo Coutinho en su primera conferencia de prensa que ofreció junto con el director deportivo del club, Hasan Salihamidzic, y el presidente del Consejo Directivo, Karlheinz Rummenigge.



"Cuando Hasan me preguntó si quería venir al Bayern no tuve duda alguna", dijo Coutinho.



Rummenigge, por su parte, agradeció al FC Barcelona por el clima en que se habían dado las negociaciones para traer a Coutinho a Múnich, con un cesión por una temporada que incluye también una opción de compra.



"Agradezco al FC Barcelona por las negociaciones cordiales, lo mismo que a Philippe, a su familia y a su agente. Creo que con él nuestro equipo gana calidad", dijo Rummenigge.



Rummenigge calificó el precio de la sesión, 8,5 millones de euros, de "precio de amistad" ante las cifras que se mueven actualmente en el mercado aunque posteriormente admitió que la opción de compra es por un precio alto.



"8,5 millones de euros es un precio de amistad. Con pocos clubes tenemos relaciones tan estrechas como con el Barcelona que no quería bloquear la operación ante el hecho de que Philippe quería venir a Múnich a toda costa", dijo.



Para Rummenigge los planes con Coutinho son a largo plazo y destacó el hecho de que, para resaltar la importancia del jugador, se le dio el número 10, que Arjen Robben tuvo durante nueve temporadas.



"Hasan tuvo una conversación esta mañana con Arjen Robben. Originalmente no queríamos darle a nadie el 7 ni el 10 esta temporada, como reconocimiento a lo que hicieron Arjen y Franck Ribery por el club", dijo el funcionario



"Pero decidimos darle el 10 a Philippe para mostrar lo que significa la operación para nosotros. Arjen no tuvo problema alguno y nos deseó suerte a todos", agregó.



Rummenigge le restó importancia al hecho de que el fichaje de Coutinho, al igual que los Micklel Cuissance e Ivan Perisic, se hayan producido con la temporada ya en marcha.



"Ha habido temporadas en que hemos cerrado los fichajes pronto, Otras veces hemos tardado y puedo recordar los casos de Thiago y Javi Martínez", dijo.



En general, sobre las nuevas incorporaciones al club, Rummenigge se mostró satisfecho. "Hemos fichado dos campeones del mundo (Lucas Hernández y Benjamin Pavard), un subcampeón del mundo (Perisic) y un ganador de la Copa América (Coutinho)", dijo.



El presidente del club, Uli Hoeness, había dicho, tras el anuncio de la llegada de Coutinho, que ahora el Bayern tiene una plantilla tal y como se la había imaginado.



Sin embargo, Salihamidzic no quiso descartar hoy que haya más operaciones en el mercado.



"El mercado se cierra el 2 de septiembre y el Bayern mantiene todas las opciones abiertas", dijo