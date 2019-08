Beatriz Briones, heroína del canotaje mexicano en Lima 2019

La heroína del canotaje mexicano se llama Beatriz de Lourdes Briones Fragoza, quien en individual ganó una medalla de oro y otra de bronce, y en combinado otra del mismo metal y una presea de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

La apodada “Rusa” nació el 10 de febrero de 1999 en Tijuana, Baja California, donde a nivel municipal fue una triunfadora en natación y karate, además practicó ajedrez, futbol rápido y basquetbol.

A los 10 años de edad se trasladó con su familia a Monterrey, Nuevo León, estado que representó en la Olimpiada Nacional y Campeonatos Nacionales, ya en canotaje.

“Empecé a practicar canotaje porque mi hermano se metió, entonces, quería seguir sus pasos, así que me inscribí y aquí estoy, porque me gustó mucho y está bien padre”, dijo en 2014.

Ella es producto de la Olimpiada Nacional, donde en 2012, ganó cuatro medallas de oro; al siguiente volvió a repetir la misma cifra del metal dorado, y así continuó hasta llegar a lo que ahora es, toda una estrella del canotaje nacional.

“Estoy muy feliz por las cuatro medallas: es un resultado histórico para México, estoy agradecida con todos los que me apoyaron, ellos son parte de estos logros, de las cuatro medallas conseguidas, además nunca habíamos ganado una medalla de oro en canotaje femenil en México, esto es algo inenarrable”, dijo la canoísta.