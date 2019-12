Bebió un té horripilante y halló la frambuesa antitabaco

Hace 15 años, el investigador Santiago Filardo Kerstupp, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, realizó una visita al Valle del Mezquital. Se encontró ahí con doña Manuela, una conocida que, como el investigador, también conocía de propiedades de plantas. “Oiga, yo ya lo veo muy mal. Le voy a dar un té para que ya deje de fumar”, le dijo la mujer. Kerstupp en efecto se sentía fatal y, le quedaba claro, que se debía a su hábito de fumar una cajetilla y media de cigarrillos al día.

El investigador aceptó el mejunje. Cuenta que se tomó el té con fe, pero sabía mal, raro, “sabía horripilante”. “Yo fumaba mucho, tenía hasta los dedos amarillos, también los dientes. Me tomé el té que no sabía de qué era. Me comencé a sentir… raro, no me lo terminé”, recuerda.

Pero por su curiosidad natural de investigador decidió investigar hasta dónde ese líquido podía ser útil para dejar de fumar. Decidió analizarlo, investigar qué medio usaba doña Manuela para combatir el tabaquismo. Al día siguiente, el investigador (nacido en el territorio alemán de la posguerra, de allí el apellido, pero registrado desde bebé en México) se dirigió con el preparado a la Universidad Autónoma de Hidalgo, donde trabajaba, y sometió el líquido a un análisis profundo. Descubrió algo que lo dejó impactado.

“El té contenía siete alcaloides, peyote y mariguana incluidos, entre otros, pero había una sustancia de la que no identificaba sus características. “Insistí en saber qué era, y al final descubrí que era frambuesa”. Comenzó a entender que las propiedades de la frambuesa eran adecuadas para calmar la ansiedad. Con sus investigaciones logró llegar a desarrollar un polvo con ese sabor y tomó a algunos amigos fumadores como conejillos de indias, quienes comenzaron a sentir los beneficios de disolver el polvo en agua y beberlo para alejarse de los cigarrillos y la nicotina.

El doctor investigador en retiro Santiago Filardo dio a conocer su descubrimiento y su polvo (del que ya tiene patente) en la Cámara de Diputados, al ­inaugurar los Jueves de Ciencia, Tecnología e Innovación, jornadas impulsadas por la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados.

PROPIEDADES

● Mejora la memoria

● Combate la anemia

● Purifica el intestino

● Previene enfermedades degenerativas

● Previene la diabetes

● Previene el cáncer

● Actúa contra el envejecimiento precoz

● Fortalece huesos y articulaciones

● Contiene vitaminas B1, B12, B2, B3, B5, B6 y A