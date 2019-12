Belinda y Yahir se alistan para llegar a Hoy no me puedo levantar

“Mujer contra mujer” fue uno de los temas del grupo Mecano que en los años 80 causó controversia al hablar de un amor entre personas del mismo sexo, “y hoy en día es uno de los más escuchados; ya estoy ansiosa de besar a una mujer. Las canciones de Nacho Cano son icónicas y merecen ser recordadas”, expresó Belinda en conferencia.

La actriz y cantante, será quien interprete a María en la puesta final de la obra Hoy no me puedo levantar, que estrenará el próximo 31 de enero al 6 de abril en el Centro Cultural Teatro 2, bajo la dirección de Alejandro Gou, quien argumentó que los actores encarnan en cada una de las canciones que han prevalecido por décadas.

Yahir (Mario) señaló que el teatro musical es uno de los retos más complicados a los que se ha enfrentado, ya que no existen los cortes, ni las repeticiones, lo que el público percibe, “es lo que se da en cada una de las funciones, se vive al natural y con toda la intensidad que requiere”, dijo.

“Es la primera vez que hago teatro musical en mi carrera, y eso representa un compromiso más, a veces a uno como solista se le olvida el trabajo en equipo, y aquí no vienes a pararte y cantar en un escenario, venimos a bailar, actuar, cantar y sobre todo, a trabajar con gente tan talentosa y disciplinada”, señaló Belinda.

Sergio Basáñez, Sharis Cid, David Carrillo, quien estuvo en la puesta original de España, son parte del elenco que se suma a esta propuesta que dicho por el productor, tendrá cambios inesperados, no precisamente de la historia, pero si a nivel de arte.

“Es una producción nueva, es la misma historia y canciones, cambiamos la producción escenográfica y las coreografías. Es un cierre en el que vamos a dar toda la creatividad que tenemos, es algo renovado e incluso Belinda está metiendo su mano como creativa”, expresó Gou.

Los actores mencionaron que viven en la piel de cada uno de los personajes, además de rendir un homenaje a cada una de las canciones de Nacho Cano, que son canciones que dijeron quedarán marcadas por más y más generaciones.

“La obra no va a morir nunca, la música de Mecano tampoco lo hará, son de esas letras que marcan a muchas personas por el contenido artístico que tienen, y que últimamente se ha dejado de hacer”, agregó Yahir.

Los protagonistas no descartan la posibilidad de en algún momento grabar un álbum con temas como “Hijo de la luna”, “Me cuesta tanto olvidarte”, “La fuerza del destino” y más.