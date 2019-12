Betania López, levantando la voz con reggae electrónico

Betania López es una de las artistas independientes más interesantes de la escena latinoamericana del ska y el reggae, siempre en la búsqueda constante de un sonido distinto que explore nuevas fronteras del género. Una vez más visitó la Ciudad de México con una propuesta distinta:

“Fue una gran experiencia de carácter humano, tuve la oportunidad de conocer a la escena y de colaborar con varios músicos mexicanos, lo cual me ha dejado aprendizajes y enseñanzas para poder crecer como artista. En mi show anterior vine con una banda en un concepto más orgánico, pero está vez sólo vengo con un DJ y un músico que me ayudan a crear ambientes, tengo esta idea desde hace tiempo de implementar música electrónica al reggae y al ska, y esta vez mis fans podrán disfrutarlo también en vivo”, comentó Betania López, en entrevista para Crónica.

Sin duda alguna Chile es uno de los países donde el ambiente social y el choque entre gobierno y pueblo han sido mucho más frontal en los últimos meses, esos movimientos sociales han permeado en sus artistas y Betania no es la excepción.

“En mi show también busco levantar la voz, crear conciencia para que la gente sepa lo que está pasando en Chile, que el mundo conozca la injusticia que vivimos todos los días. Para mí como mujer ha sido complicado siempre estar tocando puertas y que te las cierren, porque en festivales, por ejemplo, siempre hay una tendencia y favoritismo por actos masculinos”, dijo.