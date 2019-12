Biden recupera terreno tras el sexto debate preelectoral demócrata

El sexto debate preelectoral demócrata deparó la noche del jueves algunos cambios de roles, nuevos ataques y un enfoque particular en la política exterior y en el financiamiento de campaña.

El principal vencedor de la contienda fue Joe Biden, quien por primera vez contestó las preguntas con clarividencia y cuyo llamado a dialogar con los republicanos justo cuando más éstos lo han atacado, a raíz de las acusaciones del presidente Donald Trump contra su hijo, le granjearon mayor aprobación, según las nuevas encuestas tras el debate.

El momento más sorprendente de Biden fue cuando condenó las acciones del premier israelí, Benjamin Netanyahu, respecto a Palestina, una contundencia que, en cambio, no sorprendió en boca de Bernie Sanders.

Pete Buttigieg, ahora más destacado en las encuestas, fue blanco de ataques directos por primera vez, sobre todo por parte de Elizabeth Warren y de Amy Klobuchar, quien, por primera vez gozó de más tiempo para hablar y ofreció un desempeño destacado.

El proceso de impeachment contra Trump, aprobado la noche anterior, no gozó de muchos protagonismo dado el consenso de los aspirantes demócratas al respecto.