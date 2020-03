Black Widow y Avatar 2 posponen actividades

Disney ha anunciado que Black Widow, la película con la que iba a comenzar la Fase 4 del MCU, retrasa su estreno indefinidamente debido a la pandemia mundial. El lanzamiento de la cinta estaba previsto para el 1 de mayo. El COVID-19, además, provoca que Disney retrase también otros estrenos. El estudio ha anunciado que pospone la llegada a salas de The Personal History of David Copperfield (programada inicialmente en Estados Unidos para el 8 de mayo) y La mujer en la ventana (cuyo estreno estaba previsto para el 15 de mayo). El estudio no ha comunicado cuándo serán sus estrenos definitivos.

Se unen así a los retrasos ya anunciados de Mulan, Los nuevos mutantes y Antlers: Criatura oscura. Inicialmente, los fans guardaban la esperanza de que la cinta protagonizada por Scarlett Johansson no cayese víctima del coronavirus debido a que Disney no había hecho anuncio alguno relacionado con el filme.

Sin embargo, con el anuncio de cierres de varios cines en Estados Unidos, la cadena AMC ya ha avisado que cerrará todas sus salas en Nueva York, Nueva Jersey, Ohio, Pensilvania y Washington, con lo que ha provocado que, ante la situación de incertidumbre, Disney finalmente posponga también el estreno de Black Widow.

Por otro lado, los realizadores de Avatar 2 han suspendido por tiempo indefinido el rodaje de la película en Nueva Zelanda debido al brote de coronavirus, según reporta New Zealand Herald, que ha dialogado con el productor estadunidense encargado de las cuatro secuelas del film, Jon Landau, y cinco miembros neozelandeses del equipo.

Landau no pudo precisar cuándo se reanudarán los trabajos del filme de James Cameron. “Todos estamos en medio de una crisis global y no se trata sólo de la industria cinematográfica”, declaró. Según el productor, todos deben hacer lo que esté a su alcance para “aplanar la curva” de la pandemia.