Bob Dylan viaja por la cultura de los años 60, en EU, con tema inédito

El cantautor estadunidense Bob Dylan dio a conocer el tema “Murder most foul”, en medio de la crisis social generada por la pandemia del coronavirus. Se trata de la primera canción inédita desde el lanzamiento de su disco Tempest (2012), en el cual hace un viaje por el EU de los años 60, con el asesinato de John F. Kennedy, como punto de partida.

“Ésta es una canción inédita que grabamos hace un tiempo y que puede resultar interesante”, dijo Dylan en su sitio web, junto con un retrato de Kennedy, quien fue asesinado en 1963 cuando realizaba una caravana en Dallas. En el mensaje además saluda a todos sus seguidores y reconoce su “gratitud” por el “apoyo y lealtad mostrados durante estos años”.

La canción, con una duración de 17 minutos, progresión vertiginosa y de factura sobresaliente, tanto por lo que dice como por lo que da a entender, está repleta de alusiones a artistas y referencias de la cultura pop. Se trata de una composición de estructura muy libre e instrumentalmente minimalista, sustentada sobre todo por la voz de Dylan sobre las notas de un piano, la cuerda de un violín y una percusión muy suave.

Aparentemente el hilo argumental principal de “Murder must foul” es la narración del asesinato de John F. Kennedy aunque se acaba transformando en una especie de viaje al decenio de los sesenta. De trazos por momentos apocalípticos incluso, ese viaje acaba deviniendo una suerte de panorámica del siglo XX estadunidense, centrado especialmente en su música, en donde aparecen referencias a los festivales de Woodstock y Altamont, al Tommy de los Who o al “I want to hold your hand” de los Beatles, y también a los Eagles.

La parte final de la larga composición suena casi como una oración, en donde el músico y premio Nobel de Literatura invoca al legendario dj y presentador televisivo Wolfman Jack. A partir de allí, Dylan menciona una larga lista de canciones y músicos, como John Lee Hooker, Thelonius Monk, Stevie Nicks, Bud Powell, Don Henley e incluso la canción “Only the good die young”, de Billy Joel.

“Murder most foul” también es la primera canción que edita el músico folk desde que aceptó a regañadientes el premio Nobel de Literatura en 2016, el primer compositor en recibir el galardón.

A sus 78 años de edad, Dylan mantiene un cronograma incesante de giras, aunque debió cancelar una serie de conciertos previstos para abril en Japón debido a la pandemia de coronavirus. Por el momento mantiene un tour por América del Norte en junio.