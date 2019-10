Bobby Sparks II, por primera vez en México con su Battlespark galactica

El afamado productor estadunidense se presentará con Schizophrenia the Yang Proyect.

Bobby Sparkz II es uno de los nombres más respetados dentro de la industria musical, mítico productor que ha trabajado con monstruos del escenario de la talla de Prince, Lauren Hill, Ray Charles y St. Vicent. Hoy, después de décadas dedicado a la producción y como músico de soporte, sale de las sombras para comandar su primer proyecto solista: ­Schizophrenia the Yang Proyect.

“Estuve trabajando mucho tiempo en el estudio, siempre preferí estar en esa parte anónima de la música, apoyando a compañeros en el escenario como músico o simplemente como productor. Me tomó algo de tiempo, porque a pesar de que existía el deseo de hacer cosas, a veces el tiempo no era suficiente, de hecho, el proceso creativo de Schizophrenia se dio en medio de tours”, comentó a Crónica.

El trabajo de Bobby Sparks II habla por sí mismo. Nueve premios Grammy bajo el brazo hacen que la expectativa por el sonido plasmado en su primer disco sea enorme. Así como sus conciertos en vivo, los cuales son experiencias fuera de este mundo, no sólo por su impecable sonido sino por la disposición de un ejército completo de instrumentos en vivo dominados por sintetizadores, espectáculo que mantiene su propio nombre como The Battlespark Galactica.

“Pueden esperar algo distinto, un viaje totalmente especial donde van a poder escuchar muchísimo funk, con toques clásicos del R&B y pasajes de jazz que seguro van a disfrutar. Nunca he estado en México antes, por lo cual, el show el próximo 31 de octubre me tiene muy emocionado. Ésta será mi primera experiencia cercana no sólo al público mexicano, sino también a su cultura y a su comida”, declaró.

El productor nacido en Texas, tiene un buen tramo de años recorridos, dentro de los cuales ha podido vivir en carne propia el cambio de la industria, la muerte del CD y el auge de las plataformas digitales. Por lo cual su apreciación es de suma importancia para entender nuestro presente y visualizar nuestro futuro.

“Tiene su lado bueno y su lado malo, por ejemplo, hace treinta años necesitabas estar dentro de una disquera para poder tener un disco, para que pusieran tu música en la radio y así poderte hacer escuchar. Todo eso cambio, hoy con Spotify es muy fácil difundir tu música; sin embargo, eso lleva a otro problema, los músicos ya no pueden vivir sólo de sus discos, lo cual me parece una verdadera pena, porque todo tiene que ser prácticamente gratis para llegar a la mayor cantidad de personas posible”, destacó.

Bobby Sparkz II se presentará por primera en la Ciudad de México el próximo 31 de octubre en al foro Bajo Circuito.