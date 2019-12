Bolivia exige a AMLO entregar a exministros que se refugian en la embajada de México

Una minicrisis internacional se suscitó luego de que la embajada de México en Bolivia resguardara a exfuncionarios de Evo Morales. El gobierno provisional boliviano respondió con vigilancia policiaca estrecha sobre la sede diplomática.

De acuerdo con el viceministro de Seguridad Ciudadana de Bolivia, Wilson Santamaría, el gobierno de su país exige a Andrés Manuel López Obrador que entregue a los exministros que se refugiaron en la sede diplomática de México; se trata del exministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, el exministro de Justicia, Héctor Arce, así como el exdirector de la Agencia de Tecnología, Nicolás Laguna.

Wilson Santamaría aseveró que estos personajes enfrentan procesos penales, por lo que no pueden obtener ningún tipo de apoyo de la diplomacia mexicana.

Apuntó que Bolivia ejerce su soberanía y toman las decisiones necesarias, pues no permitirá que la nación mexicana coadyuve a que “los fugitivos” abandonen el país.

Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el Gobierno de México está a la espera de que en Bolivia se defina si habrá convocatoria a elecciones.

A pregunta expresa sobre si la vigilancia extrema a la Embajada en La Paz es una medida de presión para que México reconozca al nuevo gobierno, López Obrador declinó responder y sólo dijo que esperará a que se realicen elecciones.

“No quiero yo expresar una opinión sobre esto, corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hacerlo en su momento”, señaló el mandatario.

“Estamos en espera de que se aclaren muchas cosas, queremos ver si se va a convocar a elecciones, quién va a participar, si van a poder participar todas las fuerzas políticas, si se va a restablecer el orden legal en Bolivia”, añadió.

Por otra parte, Efraín Guadarrama, director general de Organismos y Mecanismos Regionales Americanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que México tiene la tradición de otorgar asilo, a lo largo de la historia.

Manifestó su preocupación por las acciones del gobierno de la presidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez contra la embajada mexicana, pues “la amenaza de ingreso como la que ahora vivimos en La Paz no tiene precedente”.

Esto lo escribió ante el señalamiento de que México tenía conocimiento de las órdenes de aprehensión contra ocho funcionarios bolivianos, al recibirlos, Guadarrama aseguró que México cumple con el marco jurídico de asilo diplomático.

Recordó al gobierno de Bolivia que las notificaciones de aprehensión de las personas protegidas por la embajada de México en este país llegaron después de ser aceptadas como asiladas en la representación mexicana.