Bolsonaro conversará con Merkel e insiste en que espera disculpas de Macron

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, anunció este viernes que conversará con la canciller alemana, Ángela Merkel, sobre los incendios en la Amazonía, pero reiteró que hablará con el líder francés, Emmanuel Macron, solo si este "se disculpa" ante él.



En declaraciones a periodistas, Bolsonaro dijo que "está previsto hablar con ella", en alusión a Merkel, sobre quien indicó que, aunque primero "tuvo un tono" crítico en relación con los incendios, "luego fue a la normalidad".



Bolsonaro sostuvo que está "dispuesto a conversar con cualquiera, excepto con nuestro querido Macron, a no ser que él se retracte de lo que ha dicho sobre la soberanía de la Amazonía" y se disculpe.



La tensión entre Bolsonaro y Macron se desató tras los incendios en la región amazónica, que según el presidente francés demostraron que el líder brasileño "mintió" en relación a su compromiso con el cuidado del medio ambiente, lo que le llevó a retirar su apoyo al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea.



Macron subió el tono durante la reciente cumbre del G7, celebrada en Biarritz (Francia), en la que planteó la posibilidad de proponer a la ONU que la Amazonía sea sometida a una suerte de gerencia internacional, lo que Bolsonaro ha considerado como una "amenaza a la soberanía" de todos los países amazónicos.



Bolsonaro afirmó que, aunque Macron anunció que el G7 donaría 20 millones de dólares para el combate a los incendios amazónicos, "eso no es verdad" y se escudó en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyo Gobierno aclaró que no concordaba con esa propuesta.



"Trump dijo que no se podía tomar una decisión sin consultar a Brasil", sostuvo el mandatario, quien adelantó que esa situación será tratada hoy mismo por su hijo, Eduardo Bolsonaro, propuesto como futuro embajador en Estados Unidos, durante una visita que hará a Washington junto al canciller, Ernesto Araújo.



Bolsonaro insistió además en que "toda Europa junta no tiene que darle lecciones a Brasil" en materia de preservación de la Amazonía, región en la que los incendios han comenzado a remitir por la acción de las Fuerzas Armadas.