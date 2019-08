Bolsonaro pone en duda la voluntad de Macron para ayudar a la Amazonía

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, recibió este lunes con dudas la voluntad de su homólogo francés, Emanuelle Macron, para ayudar en el combate a los incendios en la Amazonía y dio a entender que el líder galo esconde otros intereses.



"¿Será que alguien ayuda a alguien a menos que sea una persona pobre, sin retorno?", es decir, sin esperar algo de vuelta, indagó Bolsonaro a periodistas a las puertas del Palacio de la Alvorada, su residencia oficial, sin responder a ninguna pregunta.



El mandatario mostró la portada del diario O Globo de este lunes y su titular principal, que dice: "Macron promete ayuda de países ricos para la Amazonía".



Con el periódico en sus manos, insistió y preguntó "¿qué es lo que ellos quieren en la Amazonía, hace tanto tiempo?".



Sin citar ningún país en particular, el gobernante aseguró que durante el fin de semana conversó con "líderes excepcionales" sobre la grave situación generada por los vastos incendios desatados en el mayor pulmón vegetal del planeta, que "realmente quieren colaborar con Brasil" en el combate a las llamas.



No obstante, en una aparente alusión a Macron, agregó que no ha conversado con los que, en su opinión, quieren "seguir tutelando a Brasil".



Los incendios en la Amazonía, que han desatado una enorme ola de preocupación en la comunidad internacional, han generado también unos duros cruces de declaraciones entre Bolsonaro y Macron.



El líder francés, que ha amenazado con no apoyar el acuerdo de libre comercio alcanzado por el Mercosur y la Unión Europea (UE) debido a la supuesta falta de compromiso de Bolsonaro con el medio ambiente, anunció este lunes que el G7 dispondrá una ayuda inmediata de 20 millones de dólares para el combate al fuego en la Amazonía.



Al concluir la cumbre de los líderes de las principales potencias mundiales, anunció además que Francia -que también es un país amazónico por su territorio de ultramar de la Guayana- ofrecerá medios militares para las tareas de control del fuego.



La semana pasada, Bolsonaro criticó la decisión de Macron de plantear la situación generada por los incendios en la cumbre que el G7 celebró en la ciudad francesa de Biarritz.



"Lamento que el presidente Macron busque instrumentalizar un asunto interno de Brasil y de los otros países amazónicos para obtener beneficios políticos personales", dijo el líder de la ultraderecha brasileña.



"El tono sensacionalista con el que se refiere a la Amazonía (usando hasta fotos falsas) no contribuye en nada en la solución del problema", agregó el mandatario brasileño, quien calificó la actitud francesa como un reflejo de "una mentalidad colonial que ya no tiene lugar en el siglo XXI".