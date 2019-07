Boricuas toman San Juan para exigir la dimisión del gobernador

Miles de personas pidieron ayer en las calles de San Juan, por cuarto día consecutivo, la dimisión del gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tras la filtración de un chat privado en el que éste lanzaba insultos sexistas y homofóbicos.

Las protestas comenzaron en el Capitolio de San Juan y continuaron por las principales calles de la capital puertorriqueña. En las pancartas que llevaban los manifestantes podían leerse mensajes como: “Ricky al carajo” y “Ricky vete y llévate la Junta”.

Desde que el pasado jueves se filtraran a los medios 889 páginas de chats de Telegram entre Rosselló y su círculo más cercano, en los que el gobernador se burlaba e insultaba a periodistas y líderes políticos, las protestas no paran de sucederse en el país.

A pesar de las críticas, Rosselló aseguró el martes que en el chat privado cometió “actos impropios pero no ilegales” y reiteró que permanecerá en el puesto.

A las manifestaciones se unieron numerosos artistas como Ricky Martin, Bad Bunny, Residente o Benicio del Toro. Uno de los manifestantes, el cantante de rap ‘Residente’ dijo ayer que “Rosselló se tiene que ir para el carajo para que no siga la corrupción y el lavado de ­dinero”.