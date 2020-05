Boris Becker ve difícil la reanudación del tenis

Boris no ve cercana la posibilidad de que se retome el calendario tenístico, pues dependerá mucho de que se jueguen el Abierto de Estados Unidos y Roland Garros para ello.

El alemán Boris Becker, extenista de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), ve difícil la reanudación del circuito para terminar la temporada 2020, sobre todo si no se juegan los dos Grand Slam que se tienen planeados.

"Creo que mucho depende de la decisión sobre el US Open y Roland Garros, pero si no se juegan, no creo que tengamos tenis el resto del año", dijo en entrevista para Sky Sport.

Mencionó que este parón de actividades por la pandemia de coronavirus le beneficia más a los tenistas más experimentados, pues a su parecer saben qué hacer en esta situación y cómo gestionarse y para los jugadores de la nueva generación, no es así, "pierden un año de ganar experiencia y de jugar partidos importantes".

El descanso obligado, según Becker, le viene bien, sobre todo al suizo Roger Federer y al británico Andy Murray, pues pueden recuperarse de sus lesiones y tener un mejor regreso en 2021.

"No creo que sea malo para Federer, porque realmente no habrá abusado de su cuerpo otro año más, de alguna manera habría ganado un año. También es bueno para Andy Murray, porque le da más tiempo para regresar y prepararse físicamente para 2021", acotó.

ijsm