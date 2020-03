Boris Johnson da positivo a coronavirus

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dio positivo por coronavirus, informó este viernes el Gobierno británico que aseguró que tiene síntomas leves y se autoaislará en Downing Street.

"Se le realizó una prueba de detección de coronavirus por consejo personal del director médico de Inglaterra, el profesor Chris Whitty", precisó un comunicado, de acuerdo con un reporte de la cadena BBC.

“Durante las últimas 24 horas, he desarrollado síntomas leves y he dado positivo por coronavirus. Ahora me estoy aislando, pero continuaré liderando la respuesta del gobierno a través de una videoconferencia mientras luchamos contra este virus. Juntos venceremos esto ”, dijo Johnson en su cuenta de Twitter.