Boris Johnson sucederá a May; promete un brexit “sea como sea”

Boris Johnson substituirá a May en las negociaciones del Brexit. (Foto: EFE)

Se cumplieron todos los pronósticos y este martes Boris Johnson salió ganador en las elecciones internas del Partido Conservador y, por tanto, será el próximo primer ministro de Reino Unido, en sucesión de Theresa May.

Johnson, de 55 años y exalcalde de Londres, se impuso al actual canciller británico, Jeremy Hunt, en las primarias del partido. El excéntrico político consiguió 92 mil 153 votos frente a los 46 mil 656 de su contrincante, es decir, dos de cada tres votos.

En su primer discurso tras la proclamación, Johnson prometió llevar a término el brexit, tanto con acuerdo como sin él. Johnson, también excanciller, se convirtió en la voz más crítica del tratado que firmó May con Bruselas, para rebajar las consecuencias de la salida de la Unión Europea. Ahora que ha llevado al ala más euroescéptica de su partido al mando del país, aseguró que el 31 de octubre se hará efectivo el “divorcio”.

Otra de las medidas anunciadas ayer por Jonhson fue una rebaja en los impuestos, tanto a rentas altas como bajas, y una mayor inversión en infraestructuras. Aunque antes tendrá que enfrentarse a la crisis desatada con Irán después que la República Islámica incautara un petrolero británico en el Estrecho de Ormuz, la pasada semana.

INVESTIDURA. Hoy miércoles Theresa May se someterá a su última sesión de control en el Parlamento y se reunirá con la reina Isabel II para comunicarle su renuncia y proponer a Boris ­Johnson como nuevo primer ministro.

CRÍTICAS. El líder opositor laborista, Jeremy Corbyn, criticó que el nuevo mandatario se eligiera con menos de 100 mil votos, e incidió en que esto significa que menos del 1 por ciento del país votó por su próximo líder, por lo que pidió convocar elecciones.

DIMISIONES. Varios de los actuales secretarios de May anunciaron que renunciarían si Johnson ganaba las elecciones, y sus salidas no se hicieron esperar. Entre los primeros en presentar su dimisión se encuentran el secretario de Justicia, el proeuropeo David Gauke, y el titular de Desarrollo Internacional, Rory Stewart. También el lunes el secretario de Economía Philip Hammond anunció su salida, aunque no la hizo efectiva todavía.