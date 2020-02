“Bradbury brindó la posibilidad de ver la belleza en el terror”

Ahora no sólo se queman libros, sino que se niega la posibilidad de que existan, por eso Fahrenheit 451, una de las novelas más notables de Ray Bradbury, sigue estando vigente, señaló el escritor Vicente Quirarte en la conferencia Ray Bradbury: una biografía ilustrada, que impartió en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM).

“Ray Bradbury no es un autor de ciencia ficción, es un gran escritor que, de no haber existido, uno lo buscaría. En su obra, Bradbury nos introduce en una máquina del tiempo que nos permite navegar en ella”, añadió el escritor en la apertura de la 5ª Jornada de literatura de horror en homenaje al centenario del nacimiento de Ray Bradbury.

El gran secreto de su literatura, añadió, radica en que él persiguió siempre la metáfora, aunque no lo quisiera. “Bradbury logró el principio del terror que todavía podemos soportar, brindó la posibilidad de ver la belleza en el terror, eso que nos saca de lo cotidiano”.

El autor de Crónicas marcianas nació en Estados Unidos dentro de una familia muy feliz, pero que se vio afectada por la Depresión, por lo que todo su tiempo libre lo invirtió en la biblioteca pública, como Monterroso, añadió. “Por ello, pudo tener acceso a todos los autores que de otra forma no hubiese conocido. Él siempre salió adelante y ahora, en tiempos obscuros, debemos tomar su ejemplo”

En este punto, Vicente Quirarte recordó las palabras de Jorge Luis Borges: “¿Qué ha hecho este hombre de Illinois para que episodios de la conquista de otro planeta me llenen de terror y soledad?, ¿Cómo pueden tocarme estos relatos fantasiosos de una manera tan íntima?”.

“En ello Borges nos dice que está leyendo a Bradbury y está descubriendo a un autor definitivo. Lo que hizo fue traerlo al canon y decirnos que no es un autor de ciencia ficción”.

“Cuidado con los libros, en todas las ferias del libro, los pobres e indefensos protagonistas serán expuestos al apetito de sus dueños en potencia. Hay lecturas y mesas redondas, donde se habla del pasado, presente y futuro de la industria editorial, pero poco se habla como libro como ser vivo”, destacó.

El libro como ser vivo merece derechos, como obligaciones tiene quien los va a poseer, añadió. “Formulemos entonces algunos principios que pueden servir para mejorar la relación con esa criatura aún, por fortuna, imprescindible”.

Uno: comprar un libro es merecerlo, detrás de ese objeto material se encuentra el trabajo colectivo de múltiples actores; dos: tener un libro es ser un libro, si la mano prolonga el pensamiento, el libro es memoria permanente de las acciones humanas; tres: el placer de entrar en una librería pertenece al cuerpo, es necesaria una seducción mutua, paciente y refinada.

Cuatro: el gozo del libro no nace si éste no ­reúne atributos suficientes, así como debe castigarse a los maltratadores del libro, también debe penarse a los malos editores, mercaderes que en nombre del progreso y la economía mal entendida intentan convencernos de las bondades del libro que rebasa márgenes o se valen del papel más despreciable”.

Cinco: una edición respetuosa tiene que vestirse en nombre de la civilización y no de la frivolidad; seis: quien pide prestado un libro es más peligroso que el incendio consumidor de la biblioteca de Alejandría; siete: aprendamos a comprar los libros que podamos mantener; ocho: si es imprescindible subrayar un libro, hagámoslo con lápiz; nueve: hay lectores que no merecen libros; diez: si tengo dinero compro libros y, si me sobra, compro pan.

“LA POESÍA ES PELIGROSA Y SUBVERSIVA”. “Toda actividad verbal es una amenaza para el tirano, es por eso que la poesía es peligrosa y subversiva”, refirió el escritor Vicente Quirarte al hablar de su libro Peces del aire altísimo, editado por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM (FFyL) y Almadía.

La publicación, que se presentó en el marco de las actividades de la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería (FILPM), es un documento indispensable para el estudio de las letras y la poesía mexicana del siglo XX.

El ensayista expresó que ésta es la segunda edición de un texto que nombró en honor a José Gorostiza y su conocido poema «Muerte sin fin», escrito que también dedicó a Luis Mario Schneider.

Refirió que frente a los hechos atroces y el momento que vivimos como sociedad, la poesía es una entrada profunda a la realidad, que nos permite ser más libres y reconocernos en el otro, en su dolor y alegría, así como en sus palabras.

Aunque el trabajo del poeta es más invisible que otros, destacó su importancia, valor y permanencia en el tiempo, al ofrecernos una extensión de sí y la posibilidad de encontrar las palabras para nombrar aquello que sentimos.

En el libro, Quirarte ofrece retratos de personajes como Gilberto Owen, Carlos Pellicer, Coral Bracho, Luis Cernuda, Rubén Bonifaz Nuño, Alí Chumacero y Efraín Huerta, hilvanando su vida, obra y obsesiones para hallar las genealogías y parentescos.