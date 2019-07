Brandon Plaza y Carlos Sansores promesas de preseas en TKD

Con 22 años de edad, los taekwondoínes Brandon Plaza y Carlos Sansores debutarán en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 con la etiqueta de subcampeones mundiales en las categorías de -58 y +87 kilogramos de manera respectiva, y aunque no son los únicos del equipo; pues también se encuentra Briseida Acosta, medallista mundial de bronce, que representa la gran esperanza para que México intente superar las dos medallas de oro que se ganaron en los Panamericanos de Toronto 2015.

Plaza al igual que Sansores se dieron a conocer al mundo en el Campeonato Mundial de taekwondo celebrado el pasado mes de mayo en Manchester, donde al ganar presea de plata en cada caso, sumaron sus primeros 72 puntos para el ranking olímpico Tokio 2020. Ahora en Lima 2019 se han propuesto alcanzar los 40 puntos que otorga el oro panamericano, para llegar lo más pronto posible a la cita olímpica, pues los seis primeros del ranking obtienen pase directo.

De pocas palabras, Brandon Plaza es directo de cara a su debut en los panamericanos, “no me gusta hablar, voy a dar lo mejor de mí y pase lo que pase le voy a echar muchas ganas”, sostuvo el queretano estudiante de derecho en la Universidad Anáhuac, campus Querétaro.

Después de perder su combate por el título mundial ante el coreano Jun Jang por marcador de 25-9, en Manchester, el mexicano mejora su técnica. “He corregido algunas cosas de mi técnica y esperamos que el resultado se dé”, aseguro el también medallista de oro en los Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018.

Brandon saltará al tatami el próximo sábado en los Panamericanos, ese mismo día lo hará su connacional Daniela Souza en los 49 kilogramos.

TENEMOS GRANDES EXPECTATIVAS: SANSORES.- A Carlos Sansores, originario de Cancún, Quintana Roo, la medalla de plata mundial le ha dado mayor seguridad y en Lima 2019 no descarta ponerla a prueba.

Relató que después de su participación en el Mundial de Manchester, “nos estuvimos evaluando, vimos nuestros errores tratamos de pulir esos detalles y esperamos que sepamos resolver de alguna manera a ciertos contrincantes”, sin decir nombres se refiere al cubano Rafael Alba, contra quien perdió el título mundial en los +87 kilogramos por marcador de 9-6, y al que probablemente se lo vuelva a encontrar en Lima 2019.

“México siempre es una potencia en el taekwondo, así que tenemos grandes expectativas”, dijo Sansores, quien mide 1.94 metros de estatura y al igual que Plaza sueña con ganar esos 40 puntos para el ranking olímpico, en la justa continental.

En los JCC de Barranquilla 2018, Sansores perdió la final de su categoría por apretado marcador de 21-19 ante el cubano Robelis Despaigne, medallista de bronce en Juegos Olímpicos en Río 2016 y en ese entonces campeón mundial.

Carlos Sansores competirá en Lima el próximo lunes 29 de julio en los +87 kg.

Es así como México con sus medallistas mundiales Brandon Plaza, Carlos Sansores, Briseida Acosta y René Lizárraga (-80kg) plata en el 2013, luchará por mejorar las siete medallas cosechadas en Toronto 2015, de las cuales dos fueron de oro.