Brenda Rosh destaca lo Valiente de la herencia musical de la vieja escuela

Brenda Rosh, cantante oriunda de Culiacán, Sinaloa, lanza Valiente, su nueva producción de estudio, donde busca dar un paso hacia delante en su trayectoria. “Follow your dreams”, es el primer corte que sirve como adelanto para el EP. En esta canción es evidente el cambio de sonido, influencias e interpretación de BRosh, quien se ha alejado del pop rock para abrazar sonidos como el trap, el hip hop y el reggae.

“Es un sonido que estaba intentando crear desde hace mucho tiempo, Yunuen Viveros me ayudo a consolidar el sonido, a hacerlo más fuerte, quería algo que realmente me gustara, que tuviera tintes de reggae y de hip hop old school. De inmediato nos entendimos y esa fue la base de todo el EP”, comentó a Cróncia.

El resultado de esta combinación es sólido, tiene una identidad propia que hace resaltar la voz de Brenda Rosh. La unión con Yunuen Viveros, es irreprochable, ha creado un sonido a partir de influencias que, en algunas ocasiones, son ajenas al mundo de la música pop.

“Mis influencias van desde Kanye West, hasta Depeche Mode, hay un montón de mescolanzas. Le dije a Yunuen que no quería hacer algo de moda, quería hacer algo que me gustara primero a mí, y que todas mis influencias de artistas que me gustan se escucharan, que sonara a lo que me hace vibrar”, aseguró la cantante.

A pesar de su incipiente carrera, Brenda Rosh ya tiene una trayectoria cimentada en haber participado en el reality show de La Voz, así como las tablas que le ha brindado el teatro musical.

“Todas las experiencias que viví fueron las que me prepararon para llegar a este momento. En mi primer disco no estuve tan involucrada en el sonido, ni arreglos, pero sí en el proceso de composición. En cambio, en esta producción estuvimos Yunuen y yo todos los días escuchando, experimentando y tratando diferentes sonidos. Me metí de lleno en la post producción. Estoy muy feliz y emocionada por el resultado final”, concluyó.

El EP Valiente, será publicado en los próximos meses, mientras tanto, “Follow your dreams”, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.