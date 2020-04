Brescia no jugará más, aunque se reanude la Serie A

El presidente del club Brescia de la Serie A, Massimo Cellino, aseguró que aunque se reanude la Liga italiana, su equipo no jugará el resto de los partidos de la temporada, ya que Brescia es la tercera provincia más afectada por la pandemia del COVID-19 en Italia, país que registra 115 mil 242 infectados y 13 mil 915 muertes.

“Esta temporada ya no tiene sentido”, afirmó Cellino en una entrevista con la ­Gazzetta dello Sport. “Estamos parados, ningún equipo regresará como antes, con partidos jugados a puerta cerrada y el riesgo de contagio para los jugadores.

“Regresar a la actividad es pura locura. Si nos obligan estoy listo para no presentar el equipo y perder por 3-0 por no presentación, en respeto a los ciudadanos de Brescia y sus seres queridos que no están más con nosotros”, agregó el directivo.

La Serie A ha estado suspendida desde el 9 de marzo y al menos 15 jugadores en la liga han dado positivo por el COVID-19, competencia donde Brescia se encuentra en el sótano de la tabla y virtualmente condenado al descenso, “No me preocupa para nada el descenso, hasta ahora lo merecemos y yo soy responsable por eso”, aclaró Cellino.