Brexit se realizará con o sin acuerdo, y pase lo que pase: Johnson

El primer ministro británico, Boris Johnson, presenta hoy su propuesta final sobre el Brexit a la Unión Europea, pero adelantó que si no la acepta, Reino Unido abandonará el bloque europeo el 31 de octubre próximo sin acuerdo y “pase lo que pase”.

El primer ministro británico, Boris Johnson, presenta hoy su propuesta final sobre el Brexit a la Unión Europea (UE), pero adelantó que si no la acepta, Reino Unido abandonará el bloque europeo el 31 de octubre próximo sin acuerdo y “pase lo que pase”.

“Saldremos de la UE el 31 de octubre, cueste lo que cueste”, dijo Johnson en la clausura del congreso anual del Partido Conservador en Mánchester, norte de Inglaterra, donde advirtió que si la UE no está dispuesta a hacer concesiones en la dirección que espera Londres "la alternativa es que no haya acuerdo".

Johnson remitirá este miércoles a la UE su propuesta de acuerdo sobre el Brexit que permitirá que no haya controles en la frontera de Irlanda del Norte "bajo ninguna circunstancia", según The Daily Telegraph.

“Hoy vamos a presentar en Bruselas lo que creo que son propuestas razonables y constructivas que ofrecen un compromiso para ambas partes", indicó Johnson en su discurso que se centró principalmente en cuestiones domésticas como la salud, la economía y la delincuencia.

“Que nadie dude que la alternativa es una salida de la UE sin acuerdo”. “No es el resultado que queremos, ni tampoco que busquemos. Pero es un resultado para el que estamos preparados”, señaló.

Según filtraciones a la prensa británica, Reino Unido quiere que Irlanda del Norte cumpla con parte de las normas del mercado único comunitario tras el Brexit, pero que abandone la unión aduanera comunitaria, lo que permitiría a la región participar en futuros acuerdos comerciales que firme el Londres con terceros países.

De acuerdo con el Daily Telegraph, la propuesta de Johnson consistiría en dejar a Irlanda del Norte en el mercado único europeo hasta 2025, pero manteniéndola en una unión aduanera con Reino Unido.

Ese arreglo, según el Ejecutivo británico, permitirá que no se levanten barreras en la frontera con la República de Irlanda, tal como exigen los acuerdos de paz firmados en la región en 1998.

Johnson aseguró que su oferta contiene concesiones por parte de Reino Unido, pero espera que la UE lo comprenda y hagan también concesiones por su parte.

“Si no podemos llegar a un acuerdo por lo que esencialmente es una discusión técnica sobre la naturaleza exacta de los futuros controles fronterizos, cuando la tecnología está mejorando continuamente, entonces, que no haya dudas, la alternativa es que no haya acuerdo", sentenció.

El primer ministro británico insistió en que su intención es que Reino Unido abandone la UE en la fecha prevista por ahora, el 31 de octubre, sin solicitar una prórroga, a fin de que el gobierno pueda centrarse en "las prioridades de los ciudadanos".

