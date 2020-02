Britney Spears se fractura el pie

La cantante estadounidense Britney Spears, quien ha logrado éxito con temas como Toxic, Baby one more time y Circus, tuvo un accidente mientras bailaba, lo que le ocasionó fractura de un hueso metatarsiano del pie.

“Cuando rompes algo, tiende a sanar más fuerte, especialmente cuando eres mi chica. Mi leona se rompió el hueso metatarsiano del pie, haciendo lo que ama, que es bailar. Deseándole la mejor recuperación para que pueda saltar, correr y bailar a tope”, escribió Sam Asghari, novio de la cantante, mediante su cuenta de Twitter.

El mensaje va acompañado por tres fotografías, una en la que aparecen ambos en el hospital y las otras dos en las que se muestra el pie de Spears vendado, mientras Asghari le escribe con un plumón “Stronger” (Sé fuerte).

A principios de año, se dio a conocer que la cantante debutaría como pintora con su primera exposición de lienzos en una galería, ubicada en la localidad francesa de Figeac. La exposición fue titulada Sometimes you just gotta play (A veces sólo tienes que jugar).