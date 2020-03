Broadway y festivales, víctimas del COVID-19; Cannes, amenazado

El brote del coronavirus está paralizando la industria del entretenimiento. El pasado 3 de marzo Crónica dio a conocer la manera en que comenzaba a afectar en los rubros de cine y música con cancelaciones de conciertos en todo el mundo, así como producciones de películas y series o cierres de salas de cine.

La mañana de ayer se informaron algunas medidas que tomó la Ciudad de Nueva York para enfrentar la enfermedad , entre ellas el cierre de Broadway, la meca mundial del teatro, a petición del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo: “Nuestra prioridad absoluta ha sido y seguirá siendo la salud y el bienestar de todos los asistentes del teatro y las miles de personas que trabajan en el sector cada día, incluyendo actores, músicos, tramoyistas, acomodadores y muchos dedicados profesionales”, ha dicho la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin.

También este jueves Universal Pictures anunció que se retrasa la fecha de lanzamiento de la novena entrega de la franquicia Rápidos y furiosos por un lapso de 11 meses, del 22 de mayo de 2020 al 2 de abril de 2021. Asu vez, John Krasinski, director de Un lugar en silencio 2 anunció el retraso del estreno de la película.

Efecto en el mundo. Uno de los casos más populares fue la cancelación del rodaje de James Bond que se realizaba en Venecia, pero más allá de los reflectores mediáticos a continuación mencionamos una lista de eventos cancelados en el mundo por la pandemia, en los últimos 10 días.

La sexta edición de Qumra (Qatar) ha sido cancelada por el Doha Film Institute (DFI); el festival ­inaugural del Mar Rojo en Arabia Saudita se pospuso; el Festival Documental de Tesalónica 2020 en Grecia ha sido pospuesto; MipTV, el evento de televisión internacional y mercado que se celebra cada primavera en Cannes, canceló su edición este año; el American Film Institute ha pospuesto su homenaje anual a los Premios AFI a Julie Andrews; el Environmental Film Festival en Washington, DC, canceló; el Festival de Cine Judío de Seattle se pospuso al igual que el Festival de cine Montclair y el Festival de Cine de la Ciudad de Luxemburgo.

En los últimos dos días las afectaciones han sido las siguientes: La Electronic Entertainment Expo, más comúnmente conocida como E3, una masiva convención anual de videojuegos, ha sido cancelada, al igual que el Festival de Cine Documental Full Frame; el ­Beverly Hills Film Festival se pospuso; Twitter y YouTube cancelaron sus eventos de lanzamientos.

Otro de los eventos cancelados más fuertes fue el de SXSW. Los funcionarios de la ciudad de Austin anunciaron, el 6 de marzo, la decisión cuando un número cada vez mayor de participantes, incluidos Netflix y Amazon Studios, se retiró de la reunión anual en medio de las crecientes preocupaciones sobre el brote mundial de coronavirus. Es la primera vez, en los 34 años de historia del evento, que se cancela.

También llamó la atención del mundo que el festival de música Coachella no celebrará su próxima edición en abril, como precaución ante la alarma por el coronavirus, que ha obligado a aplazar el encuentro hasta el próximo mes de octubre: “Bajo la dirección de las autoridades sanitarias locales debemos confirmar con tristeza el aplazamiento de Coachella y Stagecoach por la preocupación causada por el Covid-19”, indicó este martes la organización a través de un comunicado.

Cine y TV. En cuestión de producciones de cine además de las mencionadas, y los retrasos de estrenos en Europa y Asia de películas como Mulán y, en donde también podemos incluir el rodaje del biopic de Elvis Presley en Australia, donde dieron positivo Tom Hanks y su esposa Rita Wilson, Wong Kar-wai suspendió la producción de su próximo largometraje, Blossoms, en Shangai, lo mismo hizo el aclamado Jia Zhangke; Sony retrasó el estreno de Peter Rabbit 2; Disney ha detenido la producción de Falcon y el Soldado de invierno.

En televisión la producción de la temporada 33 de The Amazing Race de CBS se suspendió indefinidamente; los programas Wheel of Fortune y Jeopardy han anunciado que filmarán episodios sin una audiencia de estudio en vivo, indefinidamente; la serie Quibi canceló su lanzamiento; HBO canceló el estreno en Nueva York del documental After Truth: Disinformation And The Cost Of Fake News y pospuso el miércoles el evento benéfico Night of Too Many Stars: America Unites For Autism Programs; la producción de la temporada 41 de Survivor ha sido pospuesta hasta nuevo aviso…

Se anunció que a partir del 16 de marzo The Late Show With Stephen Colbert, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Late Night with Seth Meyers, The Ellen DeGeneres Show y The Daily Show With Trevor Noah se realizarán sin audiencias en vivo; también se canceló la producción de la serie Riverdale; ayer la BBC canceló la producción de la serie Celebrity Race Across The World; también el Festival de Cine Clásico TCM de Hollywood y se pospusieron los Kids ‘Choice Awards de Nickelodeon y en medio sus eventos se cancelaron el Festival de Cine de Miami y el Sun Valley Film Festival.

Cannes, optimista. Pierre Lescure, presidente del Festival de Cine de Cannes, dijo a la publicación francesa Le Figaro que la edición 2020 del prestigioso festival se cancelará si el brote de coronavirus empeora en Francia y en todo el mundo. Hasta este momento, los organizadores del festival han mantenido que el evento 2020 continuará, mientras el gobierno francés anunció el 8 de marzo que estaba prohibiendo los eventos públicos con más de mil asistentes, poniendo en duda el destino de Cannes 2020.

“Seguimos siendo razonablemente optimistas con la esperanza de que se alcance el pico de la epidemia a fines de marzo y que respiraremos un poco mejor en abril”, dijo Lescure a Le Figaro. “Pero no somos ajenos. Si no, cancelaremos”.

En México, aún no ha habido cancelación de eventos como Vive Latino, Hell and Heaven (salvo tres bandas que cancelaron), La Mole ComiCon o el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).