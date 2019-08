Bronce de Edson Ramírez y Gabriela Martínez

Edson Ramírez y Gabriela Martínez lograron medalla de bronce en la prueba de rifle de 10m mixto.

Los seleccionados le dieron a México su primera medalla de la jornada sabatina tras culminar con puntaje de 432.9. Argentina y Estados Unidos se llevaron el oro y la plata respectivamente.

“Estoy contenta por la medalla, pero creo que todavía me falta mucho por aprender, me voy con sentimientos encontrados pues me quedé cerca de la plaza olímpica individual”. dijo Martínez.

La base Aérea de Las Palmas, sede del tiro deportivo, convocó a cinco parejas. Edson y Gabriela se mantuvieron siempre entre los primeros sitios hasta que Estados Unidos los venció en su duelo directo.

“Estar aquí ya es mucho y me llevo mucho aprendizaje. Lo que sigue es asistir a la Copa del Mundo para buscar una plaza a Tokio, pero va a ser muy difícil; si no lo consigo lo buscaré en el próximo ciclo”, agregó Gaby.

Tanto Martínez como Ramírez fueron medallistas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018.

ALE ZAVALA, SIN MEDALLA. Alejandra Zavala se quedó sin medalla y sin pase olímpico, luego de terminar en el quinto sitio (13 puntos) en la prueba de pistola 25 metros. Mientras Karen Quezada concluyó séptima (8).