Bronce para Samantha Terán, que se despidió del squash

La squashista mexicana Samantha Terán en su última aparición en su deporte, obtuvo la medalla de bronce por equipos, al lado de Dina Anguiano y Diana García, luego de perder por 2-0 ante Estados Unidos en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Terán ganadora de 12 medallas panamericanas y 15 centroamericanas, anunció su retiro y se dijo contenta de la presea lograda, pese a que tras una cirugía a la que se sometió en enero pasado, no llegó en óptimas condiciones a la justa continental.

“Aprovecho para dar las gracias a toda la gente que me ha apoyado en mi carrera, mi familia, mis papás, mi entrenador, quienes me ayudaron hacer realidad cada uno de mis sueños”, comentó Terán, de 37 años.

“Uno quiere dejar huella para que más gente practique el squash, lo que más me llevo son amistades, el squash es una familia para mí”, dijo Samantha tras más de 20 años de carrera.