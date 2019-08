Bruselas contacta a varios países en busca de soluciones para el "Open Arms"

La Comisión Europea (CE) está en contacto con los Estados miembros de la Unión Europea para explorar soluciones para los inmigrantes a bordo del barco de la ONG española Open Arms, aunque no ha iniciado todavía una coordinación puesto que ningún país se lo ha solicitado.



"No hemos recibido una petición formal de ningún Estado miembro en este momento para iniciar la coordinación, pero hemos contactado con los Estados miembros para explorar posibles opciones en caso de una potencial futura reubicación voluntaria de la personas en el navío", dijo la portavoz comunitaria Tove Ernst.



"Así que no hay una coordinación formal todavía, pero los estamos contactando para ver la voluntad de los Estados miembros de mostrar solidaridad", añadió reiterando el mensaje que la institución ya dio el pasado viernes.



Hasta el momento ningún Estado miembro se ha ofrecido a acoger a los más de 150 inmigrantes que permanecen en la embarcación tras ser rescatados hace varios días en el Mediterráneo.



La Comisión Europea recordó que no tiene competencias para coordinar operaciones de rescate en el mar ni para indicar en qué puerto deben desembarcar a las personas rescatadas, y reiteró, como hizo la semana pasada, su llamada a los países para que encuentren una solución.



"La solución depende de la voluntad de los Estados miembros de tomar parte en los esfuerzos de solidaridad", dijo el portavoz comunitario Christian Wigand.



El Ejecutivo comunitario celebró que Malta haya accedido a desembarcar en su territorio a los 39 últimos rescatados en el mar y que este país haya llegado a un acuerdo con Italia para desembarcar a tres personas más por motivos médicos.



Sin embargo, el portavoz comunitario recordó que "tiene que encontrarse una solución para todos los migrantes a bordo".



La decisión de autorizar el desembarco o reubicación de los inmigrantes en su territorio depende de cada Estado miembro y es voluntaria. La Comisión, pese a sus contactos con los países, solo puede iniciar una coordinación de las actividades si uno de los Veintiocho lo solicita.