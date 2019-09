Busca gobierno amlista disminuir presupuesto a INE, TEPJF y partidos

El gobierno federal contempla promover ante la Cámara de Diputados la disminución del presupuesto 2019 al INE, al Tribunal Electoral y a los partidos políticos. También considera reformas para adelgazar a esas instituciones. Organizar elecciones limpias y libres, argumentó el presidente Andrés Manuel López Obrador, “es cuestión de poner mesas, casillas y que los ciudadanos cuiden”.

“Hay la posibilidad de disminuir el presupuesto para los organismos electorales y los partidos, ahora que se aprobará el presupuesto”, dijo, su administración, resaltó, sí está dispuesta “a que se reduzca el gasto en los procesos electorales”. Tampoco descartó proponer reformas en ese sentido.

“Para que haya democracia no hace falta todo ese andamiaje que han creado, fue simulación. Si ya no hay consigna, si no hay la decisión del Ejecutivo de meterse en las elecciones, porque era lo que sucedía. A veces la ley establecía que debían tener ciertos requisitos para ser candidatos y no los llenaban porque había consigna de darles la candidatura o de quitárselas a quienes no eran de su agrado”, recriminó.

“¿Cómo las autoridades electorales se prestaban a esto y se hacían de la vista gorda? ¿Saben por qué? Entre otras cosas, por los 300 mil pesos mensuales de sueldo. Es hasta penoso recordarlo, pero cuando quisieron, el año pasado, reducir el sueldo de los magistrados (electorales), se ampararon, hicieron una protesta, porque así se mantenía el régimen corrupto: con sobornos, con la política de Porfirio Díaz, el maiceo, el reparto de maíz con gorgojo”.

Cuando se le preguntó sobre la propuesta de disminuir diputados plurinominales, el presidente volvió al asunto electoral:

“Se debe revisar el papel de los órganos electorales, que cuesta mucho mantenerlos, el Instituto Electoral en México es de los más costosos del mundo. Cuando no había democracia se usaba mucho la simulación, los aparatos, pero era para cooptar o tener maiceados a todos. ¿Para qué organismos tan onerosos? Lo que se busca es que haya justicia y democracia, no se requiere de tanto aparato”.