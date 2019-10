Buscan extender sistemas de captación pluvial a toda la CDMX

La bancada del Partido Verde en el Congreso de la Ciudad de México buscará que sistemas de captación pluvial sean instalados en el resto de la Ciudad de México y no sólo en Iztapalapa y Xochimilco, pues se ha demostrado, según la diputada Teresa Ramos Arreola, que el programa funciona al aprovechar cientos de litros de agua, por lo que podría extenderse a alcaldías como Tláhuac y Milpa Alta, que también padecen de falta de líquido.

Por tal motivo, y a fin de que los habitantes de Tláhuac cuenten con agua, la vicecoordinadora del Partido Verde exhortó a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México a incluir a la Alcaldía de Tláhuac dentro del Programa Cosecha de Lluvia, para el ejercicio fiscal 2020.

Incluso el Congreso de la Ciudad de México aprobó la propuesta de la ecologista Ramos Arreola, quien en tribuna destacó que en dicha demarcación cientos de familias padecen severa escasez de agua potable y entre las zonas mayormente afectadas se encuentran Santa Catarina, San Francisco Tlaltenco, Santiago Zapotitlán, San Juan, así como la colonia Ojo de Agua, entre otras.

ACLARACIÓN. Respecto a su 3de3, la legisladora del PVEM aseguró que entregó tarde su declaración patrimonial, no obstante indicó que ya se puede consultar en el portal de transparencia del Instituto de Información Pública de la CDMX.

La diputada Teresa Ramos aseguró que fue un descuido de un integrante de su equipo que ya quedó resuelto.

Comentó que no tiene nada que esconder, por lo que ya cumplió con el requisito, por lo que los ciudadanos pueden consultar la información en cualquier momento.

“Fue falta de coordinación con mi equipo de trabajo; se entregó tarde pero ya está en el portal, y puede ser consultado por cualquier persona”, indicó.