Buscan frenar retos virales expuestos en redes sociales

La invitación es sencilla, humana y también retadora: no más agresiones para divertir a terceros, ni humillaciones para placer de otros, tampoco atentados contra la salud, ni más faltas de respeto a cambio de unos likes digitales.

Es el mensaje de la comunidad de alumnos del colegio Yavne, difundida a través del portal @enlacejudío, que se organizó para hacer frente a la problemática creciente que significan actualmente los llamados retos virales expuestos en redes sociales como TikTok, preferida por niños y jóvenes.

En esas contiendas digitales, señaladamente “el rompecráneos” y “le entrevista falsa”, los niños y adolescentes arriesgan su integridad a cambió de “likes”, aceptación, y popularidad, poniendo en riesgo también la salud de terceros.

Ante estos fenómenos que han llevado a niños y jóvenes a filmarse saltando a un tren, desaparecer por 48 horas de su casa, bajarse de un auto en movimiento, o intentar suicidarse, el Colegio Yavne lanzó un video en el que sus estudiantes aconsejan a otros niños no dejarse llevar por este tipo de tendencias que pueden ser altamente nocivas y poner en peligro la vida de niños y jóvenes.

En el video de casi un minuto de duración, de una forma muy creativa y utilizando lo que en Imagen Pública se conoce como dramatización de la realidad, los alumnos invitan a otros niños y jóvenes a reflexionar sobre las consecuencias que este tipo de agresiones videograbadas puede traer, mismas que no deben ser consideradas un juego.

En su mensaje digital, los alumnos señalan que la intolerancia, el discurso de odio y la violencia se han vuelto una constancia en redes sociales, los retos virales que ofenden y agreden, dejan profundas cicatrices en familiares y amigos.

Es por eso que la invitación es sencilla y humana: no más agresiones para divertir a terceros, no más humillaciones para placer de otros, no más atentados en contra de la salud, no más faltas de respeto a cambio de unos likes.

Proponen normalizare, en cambio, valores positivos como la consideración, la fraternidad, el amor y la armonía y finalmente invitan a que si algún niño que se siente amenazado o en peligro no se quede callado, que hable.

El “rompe cráneos” consiste en que tres personas se coloquen una a lado de otra. Las dos que quedan en la orilla saltan al mismo tiempo y la de en medio tiene que saltar sola y cuando está en el aire los compañeros le patean los tobillos para que se caiga.

Esta acción dolosa ya envió a un adolescente al hospital, quien se encuentra en terapia intensiva por lesiones en el cráneo.

El segundo caso es la “entrevista falsa”, detectada a través de un video proveniente de una escuela localizada en el Estado de México, en donde varias chicas hacen creer a sus víctimas que serán entrevistadas mientras otras dos cómplices hacen caer a la protagonista de frente jalándole los pies con un suéter.

Hasta el momento no se sabe de ninguna queja formal ante autoridades mexicanas por este reto.

La localización de la escuela mexiquense fue posible gracias a los comentarios en el Timeline de los mismo usuarios de la red social TikTok.

Acercarse, no regañar

Marigela Zamudio, maestra en Educación Familiar por la Universidad Complutense de Madrid, dijo a Crónica que este fenómeno también representa una oportunidad para que los padres se acerquen a sus hijos y platiquen de lo que está sucediendo.

No para regañar o amenazar, dijo, sino para explicarles las consecuencias y si son adolescentes hablar que su necesidad real física de subir los niveles de dopamina se puede realizar a través de otras actividades sin riesgos.

Zamudio, fundadora de “Padres Asertivos”, una organización que brinda Educación Parental, dijo que a diferencia de la época de la Generación X, hoy la adolescencia y sus comportamientos se hacen vírales a través de las redes sociales, ya no hay privacidad y los hijos tienen acceso a demasiada información.

Recomendó a los Padres de Familia revisar las clasificaciones de las redes sociales antes de permitir que los niños y jóvenes las bajen a su móvil, pues ya hay niños muy chicos muy expuestos a estas y algunas pueden ser negativas.

Marigela Zamudio dijo que en la etapa de la adolescencia la corteza prefrontal, encargada de la toma de decisiones, está en reestructuración.

Los dispositivos móviles cargados con redes sociales, correo electrónico y aplicaciones informativas crean además una sensación constante de obligación, lo que genera estrés personal no intencional por el incremento de cortisol en la sangre, la principal hormona del estrés de nuestro organismo.

Zamudio ofrecerá próximamente el taller Conecta Con Tu Pre y Adolescente, para mamás/papás e hijos, donde se fomenta la concientización, el mejor conocimiento y la conexión entre padres e hijos, afectada o perdida en la mayoría de los casos por el estilo de vida actual.

Que un niño o un adolescente acepte retos como los que ponen en riesgo su salud y vida, es una evidencia de la necesidad de espacios entre padres e hijos, que los lleven a la reflexión y a la conexión profunda, dijo Zamudio.