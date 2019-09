Caen los soldaditos de Mancera

Para todos aquellos que andaban con el pendiente, sobre todo después de las fiestas patrias y del informe de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues resulta que en esos días la Contraloría de la Ciudad de México determinó inhabilitar por 10 años a uno de los brazos de Miguel Ángel Mancera: el señor Julio Serna, exdirector de la Central de Abastos. El castigo del mancerista es por presuntas irregularidades administrativas registradas durante su administración en la CEDA. Y es que nos cuentan que el hermano de Luis, el exparticular del ahora senador Mancera, rescataba bodegas en desuso con procedimientos ilegales y las transfería a otra persona; incluso las nuevas asignaciones fueron firmadas por don Julio, algo ilegal que amerita denuncia penal. Sean peras o manzanas, lo que está pasando es un cobro al grupo de Mancera, ya que la semana pasada se dieron a conocer las órdenes de aprehensión en contra de Edgar Tungüí Rodríguez, exsecretario de Obras, y de Felipe de Jesús Gutiérrez, exsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, ambos durante la pasada administración. ¿Quién seguirá?

El Tomate se va a Morelos

El que de plano ya no ve lo duro sino lo tupido ahora que se quedó descobijado y con graves problemas con la justicia de la Ciudad de México es el diputado federal Mauricio Toledo. Resulta que el pupilo del señor Héctor Serrano ya no cuenta con representación y liderazgo vecinal en la alcaldía de Coyoacán, y como muestra está la reunión a la que convocó en días pasados en el Veracruzano. El exdelegado esperaba la presencia de 5 mil de sus líderes, sin embargo, vaya sorpresa la que se llevó, solo llegaron 300. Nos dicen que por esos motivos Don Tomate, como se le conoce en la grilla, ya tomó la decisión de mudarse con todo y su equipo a Morelos, cobijado por el medio hermano del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, pues los que tienen memoria saben que Ulises Bravo fue funcionario de la ahora alcaldía de Coyoacán (Director Jurídico) cuando todavía movía las riendas Mauricio Toledo; es decir, que se deben favores mutuos. Lo cierto es que el futuro del Tomate es dudoso y a ver si en una de esas no termina en el PES o MC como lo hicieron algunos de sus compañeros.

