Café Tacvba vuelve a tocar "La Ingrata", en versión feminista (video)

Café Tacvba se dio cita en el Foro Sol para celebrar 30 años de trayectoria y sorprendió a los asistentes al volver a tocar La ingrata, canción que dejó de interpretar tras las críticas por el contenido machista en su letra. La banda reflexionó y la modificó en el concierto de su festejo, decisión aplaudida por sus fans.

“¡Ingrato!, no me importa si me quieres; vale madres si me dejas, a mandarte a la chinga…, ¡ingrato!, porque soy independiente, no te necesito; el respeto es lo que exijo, ni una más es lo que pido; ningún macho abusivo violará a una chava. Que la violencia se desaparezca, la tolerancia sea la bandera”, cantó Rubén Albarrán en compañía de la colombiana Andrea Echeverri ante más de 50 mil aistentes.

#30CafeTacvba | Café Tacvba vuelve a tocar "La Ingrata", en versión feminista https://t.co/OGWQcVknYI pic.twitter.com/5RwoKfERK7 — La Crónica de Hoy (@LaCronicaDeHoy) December 8, 2019

Video: Dano Arias

Café Tacvba es de las pocas bandas con actividad ininterrumpida con una alienación que se ha mantenido orignal desde sus inicios con Rubén Albarrán Ortega , Emmanuel del Real Díaz, José Alfredo y Enrique Rangel. Los originarios de Ciudad Satélite alcanzaron una tercer década de éxitos la cual conmemoraron con más de 60 mil asistentes.

El show abrió con Seguir Siendo, Tengo Todo, Cero y Uno, hasta que el talentoso Albarrán hizo una intervención: “Llegamos a los 30, muchachos. Estamos muy contentos, gracias por venir. Vamos a comenzar con las canciones viejitas”.

Matando, Debajo del Mar, Labios Jaguar y La Zonaja, fueron parte del repertorio clásico que los tacvbos brindaron para sus más fieles fans desde la década de los 90.

“Nos sentimos muy halagados de ser parte de sus vidas”, volvió a expresar el vocalista, quien demostró en todo momento su simpatía y energía en el escenario para el público mexicano.

Las sorpresas en esta nueva celebración comenzaron: “Como que siento a unos amiguitos cerca del corazón” es así como Albarrán presentó a la agrupación Los Tres , invitados especiales de la noche. Los chilenos tocaron Déjate Caer, su tema original de 1995, a lado de Café Tacvba quien lanzó una versión alternativa en 2005. Asimismo, Los Tres interpretaron uno de sus temas emblemáticos como lo es la Torre De Babel.

Posteriormente, el cuarteto que celebraba tres décadas de carrera, hizo una mención sobre los hermanos latinos e invitaron al público a mandar buenas vibras para todos los países de Latinoamérica, a su vez, Rubén Albarrán expresó con humor su inconformidad acerca de los gobernantes y empresarios del mundo.

Gracias a la Vida, Tírate, Ojalá que Llueva Café, Un Par de Lugares, Revés, Olita de Mar, y Puntos Cardinales fueron las piezas incluidas en esta noche especial para los músicos que llevan ocho álbumes de estudio que los respaldan.

El momento tranquilo corrió a cargo de Emmanuel del Real, mejor conocido como Meme, quien cantó en solitario con su teclado el tema El mundo en que Nací, a su término Encantamiento Inútil y Eres ya sonaban en el recinto deportivo.

Después de tocar Quiero Ver, el cantante del cuarteto y activista, invitó al escenario a mujeres integrantes de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio y del Comité Nacional para la defensa y la conservación de la selva de los Chimalapas, para informar y hacer conciencia social.

Enseguida una integrante del organismo compartió para los miles de asistentes la situación que viven sus territorios al ser perjudicados por la iniciativa sobre establecer un tren interoceánico que acarreará mucha actividad industrial la cual afectará sus viviendas.

Durante la velada los asistentes pedían El Baile y el Salón, el cual por fin la banda tocó para su beneplácito en el foro de la alcaldía Iztacalco que no dejó de vibrar con las voces fanáticas al unísono para continuar con Diente de León, Zopilotes, El Espacio, la tan anhelada María para Culminar con Ingrata. Es así como terminó el festejo de los 30 años de una de las bandas más importantes del rock nacional

Cabe mencionar que Café Tacvba ha ganado distinguidos galardones como nueve estatuillas Grammy Latino y ha sido la primera agrupación en tener dos MTV Unplugged, uno en 1995 y su reciente versión desconectada en 2019 grabada en Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.