Calcula Conade 350 mdp para preparación de atletas a Tokio 2020

Tal y como se había advertido, la primera reunión de trabajo de la Jefatura de Misión y las federaciones nacionales convocadas a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, se llevó a cabo sin la presencia de un representante de la Conade, en este caso de Israel Benítez, subdirector de calidad para el deporte. Lo anterior como indicativo de que siguen las diferencias porque el COM trabajará sin recursos del gobierno federal.

“La Conade no fue convocada, ni ningún organismo que no fuera federación nacional”, aseguró Mario García de la Torre, Jefe de Misión de la Delegación Mexicana a Tokio 2020, quien dirigió la reunión que se efectuó en el Comité Olímpico Mexicano (COM).

Por su parte, Benítez omitió dar un comentario en relación a no entrar a la reunión, pero si dijo que “se tiene el análisis en relación con los Juegos Olímpicos, con los 74 atletas que están clasificados y con los que buscarán su plaza en los próximos meses”, y aseguró que el sustento está asegurado.

“Está garantizado todo el apoyo a los atletas para su preparación rumbo a Tokio. Ningún atleta se quedará sin entrenamiento y sin competir. El CNAR está operando al 100 por ciento”, esto luego de permanecer en el pasillo del Salón Presidente del COM, “hay un cálculo de un poco más de 350 millones de pesos, los cuales se estarán aplicando conforme se vayan clasificando los atletas mexicanos”.

Por el lado de la reunión, trascendió que los procesos selectivos para Tokio 2020 deben ser abiertos y en condiciones similares a una competencia.