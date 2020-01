“Calienta” Fontana a los públicos latinos

Después de abrir el concierto del mexicano Emilio Osorio el pasado 17 de noviembre en El Plaza Condesa (Ciudad de México), el cantante colombiano Fontana, continúa con la promoción de su segundo sencillo “Calienta”.

“Al nacer en Bogotá, Colombia, crecí escuchando a importantes intérpretes del género urbano como Daddy Yankee o Don Omar, exponentes de la vieja escuela de reguetón. Ya cuando decidí entrar a estudiar música como tal, aprendí con otros géneros a pulir mi voz”, comentó a Crónica.

Antes de lanzarse como Fontana, inició su formación musical en géneros como el jazz, el blues y el góspel: “Pero cuando tomé la decisión finalmente de dedicarme a la música, con el género que más me identificaba y el que pensé que mejor me representaba fue el reggaetón, más que con un género anglo”, destacó.

“Calienta” cuenta con la participación de Marconi Impara y la precede “Por el cuello”, sencillo con el que debutó de la mano del dominicano Xantos y del productor Tainy, quien ha trabajado con artistas de la talla de Selena Gómez, J Balvin, Sean Paul, Cardi B, Bad Bunny y Daddy Yankee. Dicho tema fue bien recibido en otros países de Latinoamérica, como Argentina y México, donde planea ampliar su público.

“Estamos terminando de armar cosas, para poder meterme de lleno en crear nuevos temas enfocados al público mexicano, no me quedaré únicamente en la línea de la música urbana sino que pienso explorar otros géneros como la cumbia. No tenemos nada concreto aún pero sí existe una estrategia para empezar a trabajar en lo que viene”, concluyó.