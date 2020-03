Califican de “irresponsable e inoportuna” reelección de diputados y senadores

Senadores de Morena calificaron de irresponsable e inoportuna la reforma electoral que aprobaron sus compañeros diputados en San Lázaro que permite la reelección de senadores y diputados sin que se obligue a los legisladores a separarse del cargo para hacer campaña y advirtieron que no la aprobaran “fast track”.

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal recordó que es obligación del Senado revisar esto que aprobó la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados.

“No creo que sea un reclamo social y no creo que sea un momento oportuno. No descalificó el trabajo de la Cámara. (…) Es que como presidente de la Junta de Coordinación Política y como coordinador de la mayoría legislativa no vamos a precipitar ninguna minuta, ni ninguna reforma.

No voy a prejuzgar el trabajo legislativo de la Cámara de Diputados, pero tampoco vamos a legislar bajo presión y yo creo que es prudente, conveniente que revisemos muy bien las minutas que nos envió la Cámara de Diputados. (…) Y que quizá no se apruebe en este periodo”, estableció.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Eduardo Ramírez, afirmó que fue irresponsable la actuación de la Cámara de Diputados.

“Fue una irresponsabilidad desde el punto de vista social, no comparto el momento para legislar un tema electoral, la reelección puede esperar, podemos irnos a un extraordinario y debatir esos temas y dejar las reglas del juego y la reelección ya está en la Constitución, (…) Pero, no es un momento adecuado, (…) muchos compañeros no están de acuerdo, quien quiera ir a buscar siendo diputado o senador, en el caso de los legisladores lo político, lo moral, lo correcto es que se solicite una licencia porque estamos devengando un salario”, sostuvo

Cruz Pérez Cuéllar, senador por Chihuahua, lamentó que en medio de una contingencia sanitaria se estén discutiendo en la Cámara de Diputados reformas electorales que permitirán la reelección para diputados federales y senadores, y advirtió que dichas reformas serán analizadas con especial atención en el Senado de la República.

Dichas reformas aprobadas por mayoría en el Congreso de la Unión, estipulan que los senadores podrían ser electos hasta por dos periodos consecutivos, y los diputados federales hasta por cuatro periodos consecutivos, además de que podrán ‘saltar’ de legisladores de mayoría a plurinominal o postularse por distinto distrito o circunscripción.

Asimismo, las reformas electorales abrirán todos los candados para la reelección de diputados federales y senadores, incluso habrá la posibilidad de que los legisladores que militen en un partido podrán buscar la reelección como ‘independientes’.

Por lo anterior, el senador Cruz Pérez Cuéllar, lamentó la falta de sensibilidad política de la mayoría en el Congreso de la Unión, al estar discutiendo temas de carácter electoral, en medio de una crisis en materia de salud por el Covid-19.

La minuta se aprobó por el pleno de la Cámara de Diputados con 254 votos en pro, 20 en contra y 3 abstenciones.

Modifica la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos.

