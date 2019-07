California pone a Trump en la mira, con ley que obliga a mostrar impuestos para ser precandidato

La medida no impediría que el mandatario opte a la reelección, aunque no se presentara en el estado.

El gobernador de California, Gavin Newsom, firmó este martes una ley que obliga a quienes quieran participar en las elecciones primarias de 2020 a presentar sus declaraciones de impuestos, una medida que parece específicamente dirigida al presidente de EU, Donald Trump.

La medida, una manifestación más del enfrentamiento de los legisladores demócratas y el gobernador Newsom con el presidente Trump, había sido aprobada a principios de mes en los órganos legislativos del Estado Dorado, y quedó ayer ratificada.

“Como una de las más grandes economías del mundo y hogar de uno de cada nueve estadunidenses elegibles para votar, California tiene una responsabilidad especial para exigir esta información a los presidentes, a los candidatos presidenciales y a la gobernación”, dijo Newsom en un comunicado.

Trump se ha negado hasta ahora a presentar sus declaraciones de impuestos, al contrario de lo que han hecho hasta ahora la mayoría de los candidatos y presidentes electos, lo que ha generado un enfrentamiento más con los legisladores demócratas.

Varios comités de la Cámara de Representantes, desde enero controlada por los demócratas, han requerido al gobierno que divulgue las declaraciones de impuestos del presidente. El departamento del Tesoro y el fiscal general, William Barr, se han negado a ello, incluso rechazaron atender citaciones del Congreso.

Ante esta situación, estos comités liderados por demócratas han emprendido una batalla legal, que se encuentra ahora embarrada en demandas cruzadas en los juzgados federales de EU.

IMPACTO LIMITADO. No obstante, en caso de que Trump decida no inscribirse para las elecciones primarias, a realizarse en marzo de 2020 en California, ello no tendría mayor consecuencia en su nominación como candidato republicano para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre de ese año. Hasta la fecha, William Weld, exgobernador de Massachusetts, es el único republicano en anunciar su candidatura para competir en las primarias con el actual presidente.