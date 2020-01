Cámara baja aprueba resolución no vinculante para frenar ardor bélico de Trump

La Cámara de Representantes de EU aprobó ayer una resolución no vinculante para recordar al presidente Donald Trump el papel clave del Congreso en cualquier ataque militar en el extranjero.

Con 224 votos a favor y 194 en contra, la mayoría demócrata en la Cámara baja sacó adelante una moción destinada a expresar su incomodidad por no haber notificado la Casa Blanca con antelación la operación que el pasado día 3 acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani.

Para evitar un previsible veto de Trump, los demócratas eligieron una fórmula legal que se considera aprobada una vez que ambas cámaras del Congreso la ratifican, y que no requiere la firma del presidente, a pesar de que eso le resta fuerza de ley.

“Esto es una declaración del Congreso de EU, no permitiré que esa declaración se vea disminuida por un veto” de Trump, explicó unas horas antes de la votación la presidenta de la Cámara baja, Nancy Pelosi.

La resolución se basa en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que exige al Presidente que entregue un informe al Congreso en las 48 horas siguientes a cualquier ofensiva. Una vez que envíe ese informe, el Presidente debe detener cualquier acción militar en los 60 días siguientes, con una extensión posible de otros 30, a no ser que el Congreso declare formalmente la guerra o apruebe una autorización específica para esa acción militar en el extranjero.

“El Congreso no ha autorizado al presidente a usar la fuerza militar contra Irán”, recuerda la resolución.

Los demócratas planean impulsar una resolución similar la semana que viene en el Senado, pero la mayoría republicana en esa cámara complica la aprobación de ese texto, que instaría a Trump a terminar en 30 días cualquier acción militar contra Irán no autorizada por el Congreso.