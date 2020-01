Camarón Rodríguez acecha el triunfo en Bahamas

José de Jesús Rodríguez quiere empezar la temporada 2020 del Korn Ferry Tour con una victoria y está cerca de lograrlo, luego de tres rondas en el torneo The Bahamas Great Exuma que se juega en la isla caribeña, el golfista mexicano marcha en segundo sitio, a sólo un golpe de distancia del líder estadunidense Tommy Gainey.

Rodríguez, mejor conocido como el Camarón, entregó score de 68 golpes (-4) para un acumulado de 209 (-7) en su tercer recorrido en el campo Great Exuma en las Bahamas. Comparte la segunda posición con los estadunidenses Will Zalatoris, Dylan Wu y George Cunningham.

El guanajuatense, ex jugador del PGA Tour pudo terminar la jornada del martes empatado en el liderato con Tommy Gainey de no ser por un doble bogey que cometió en el hoyo 14, que le restó un golpe. Antes de ese error había concretado birdies en los hoyos 1, 2, 4, 7, 9, 12 y cerró con uno más en el 18. En el agujero 5 cometió bogey sencillo.

Su ronda de ayer de 68 golpes fue la más baja de los días anteriores, en las que sumó 69 y 72 impactos.

En cuanto al líder Tommy Gainey, entregó tarjeta de 67 golpes (-5) en su tercera ronda y suma 208 (-9).

El también mexicano Roberto Díaz, ex jugador PGA Tour, logró superar el corte el lunes, pero no mejoró ayer, y después de ronda de 74 (+2) suma 221 (+5) para colocarse en el sitio 47. Mientras Sebastián Vázquez, tercer mexicano en la gira, no libró el corte.

TORNEO LAAC 2020. Los golfistas Gabriel Treviño y Luis Gerardo Garza son dos de los jugadores nacionales que representarán a México en el torneo Latin America Amateur 2020 en Mayakoba a celebrarse del 16 al 19 de enero.