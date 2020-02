Campeona mundial rusa se toma una pausa para combatir la bulimia que sufre

La gimnasta rusa Aleksandra Soldátova, campeona mundial y europea, anunció una pausa en su carrera profesional para combatir la bulimia, después de que la prensa informara la pasada semana de un supuesto intento de suicidio.



"Sí, estoy en medio de una pausa en mi carrera. El deporte profesional y la bulimia no se pueden compaginar, más aún unos Juegos Olímpicos, donde se necesita una salud de hierro", dijo Soldátova a la agencia Tass.



Soldátova, de 21 años, destacó que la bulimia es "una enfermedad terrible", pero que no se decidió a confesar su problema hasta hace dos años.



"A los entrenadores sólo se lo dije en 2018. Me llevó varios meses tomar la decisión de admitir que realmente necesito ayuda", desveló.



La gimnasta, que acaparó las portadas de la prensa deportiva la pasada semana cuando fue ingresada en un hospital moscovita con un corte en una de sus muñecas, aunque ella insiste en que fue accidental, ya estuvo bajo observación por bulimia en dos ocasiones el pasado año tras el Europeo.



Incluso admitió que la lesión que sufrió en 2018 y que le obligó a saltarse el Europeo se debió a la debilidad corporal provocada por la falta de alimento.



"Mi cuerpo estaba tan frágil que daba miedo", señaló.



Además, según informó la prensa, la rusa perdió el conocimiento en septiembre durante una competición en Portugal, tras lo que Soldátova fue apartada del equipo nacional y no acudió al Mundial en Bakú.



Ahora mi postura es la siguiente: curarme, pero sin prisas. Pero los entrenadores saben que quiero regresar y entrenar", explicó.



En un intento de poner fin al escándalo que la rodea, participó el domingo en una gala-concierto en Moscú por vez primera desde septiembre pasado, aunque no tomó parte en el concurso oficial.



"La salud ahora es lo primero. ¿Las opciones de volver esta temporada? Opciones las hay siempre", dijo.



La entrenadora del equipo nacional, Irina Viner-Usmánova, adelantó que Soldátova regresará "en breve" a los entrenamientos.



Soldátova, que logró su primer oro individual en 2018 en unos Mundiales en la modalidad de cinta, aunque antes se había colgado varias medallas de oro por equipos, tiene muy complicado acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio tras perder el puesto en favor de Yekaterina Selezniova.



En mayo pasado se había exhibido en la prueba de la Copa del Mundo de gimnasia rítmica disputada en la ciudad española de Guadalajara, en la que se colgó las cinco medallas individuales de oro que estaban en juego.



Soldátova, muy popular por sus fotos en las redes sociales, especialmente en Instagram, ha sufrido desde hace años la feroz competencia que existe entre las gimnastas rusas por entrar en el equipo nacional.



En el anterior ciclo olímpico fueron Yana Kudryavtseva y Margarita Mamun las líderes y, tras la retirada de estas, el mando de la selección lo tomaron las gemelas Dina y Arina Averina, que se reparten los títulos mundial y europeo.