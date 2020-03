Cancelación de planta cervecera en Méxicali provoca pérdida de mil 400 mdd: PRI

EL PRI señaló que "se le está diciendo a los mercados y a empresarios del mundo es que no vengan a invertir a México, que no hay ninguna certeza jurídica. No habrá discurso político que frene la peor crisis que enfrentará México en este siglo".