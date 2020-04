Cancelan el British Open por primera vez desde 1945

Masters, US Open y el PGA ya tienen fecha; se jugarán en noviembre, septiembre y agosto, respectivamente; mientras que el British Open se pospuso para el 2021.

En una declaración conjunta de todos los organismos del golf, se confirmó este lunes la reprogramación de tres Majors en los Estados Unidos: Masters, el PGA y el US Open, además de la primera cancelación desde 1945 del Open Championship 2020 en territorio británico por la pandemia del coronavirus.

Con la intención de rescatar lo que aún queda de la actual temporada del golf profesional, el PGA Tour, el European Tour, la LPGA, PGA of America, Augusta National Golf Club, The R&A y la USGA acordaron reprogramar los eventos para no poner en riesgo la salud de los involucrados.

El Masters de Augusta, que debía jugarse esta semana se reprogramó del 12 al 15 de noviembre en la misma sede. El US Open que originalmente se jugaría del 15 al 21 de junio en Winged Foot Golf Club en Mamaroneck, Nueva York, fue reprogramado del 14 al 20 de septiembre en el mismo lugar.

El PGA Championship a celebrarse entre el 11 y 17 de mayo se cambió del 3 al 9 de agosto y se mantendrá en el TPC Harding Park en San Francisco, California.

En cuanto a The Open (antes ­British Open), programado del 13 al 19 de julio, se decidió cancelarlo por primera ocasión desde 1945 por la Segunda Guerra Mundial, por lo que el campeonato se jugará hasta 2021, en la misma sede de Royal St. George’s.

La Ryder Cup mantiene su fecha original del 22 al 27 de septiembre, en ­Whistling Straits en Kohler, Wisconsin.

“Éste es un momento difícil y desafiante para todos los que enfrentan los efectos de esta pandemia. Seguimos muy conscientes de los obstáculos que se avecinan, y cada organización continuará apegada a la guía de las principales autoridades de salud pública, realizando competencias sólo si es seguro y es responsable hacerlo”, se asegura en el comunicado emitido por el PGA Tour.

“En las últimas semanas, la comunidad mundial de golf se ha unido para presentar colectivamente un calendario de eventos que, esperamos, sirvan para entretener e inspirar a los fanáticos del golf en todo el mundo. Agradecemos a nuestros socios, patrocinadores y jugadores, permitirnos tomar decisiones, algunas muy difíciles, para hacer que el juego y la industria sigan adelante”, se agrega.

Por último se reitera al Augusta National Golf Club, el European Tour, la LPGA, la PGA of America, el PGA TOUR, The R&A y la USGA a valorar colectivamente la salud y el bienestar de todos, en lo que concierne al juego del golf y más allá. “Alentamos a todos para que sigan todas las precauciones responsables y se esfuercen por mantenerse saludables y seguros”.

El PGA Tour buscará reprogramar torneos en las semanas antes ocupadas por el US Open, el Open Championship y la competencia olímpica de golf masculino entre junio y julio. Posteriormente, la gira hará anuncios sobre esas posibles modificaciones y su calendario de otoño en las próximas semanas.

CIRCUITO LPGA. El pasado 3 de abril, la LPGA divulgó una revisión de la programación de sus torneos previendo comenzar el 15 de junio con el Walmart NW Arkansas Championship presentado por P&G. Además, habían reprogramado con éxito sus dos primeros Majors del año: el ANA Inspiration, trasladado para el 7 de septiembre en Mission Hills Country Club en Rancho Mirage, California. Así como el US Women’s Open, que organiza la USGA, mudándolo a la semana del 7 de diciembre en Champions Golf Club en Houston, Texas.

EUROPEAN TOUR. Este circuito aún está trabajando en varios escenarios en relación con la reprogramación de sus torneos para la temporada 2020. Por lo que se esperan más anuncios en próximos días.