Cancelan festival en Toluca por coronavirus

El evento Festiva Toluca, donde se esperaba la asistencia de cerca de un millón de personas y una derrama económica superior a los 200 millones de pesos, fue pospuesto con motivo del Coronavirus.

En un comunicado de la alcaldía se indica que no obstante que el país está es Fase 1, donde no se requiere suspender actividades masivas, “la salud de los toluqueños está por encima de todo”, aunque aclara que en la capital mexiquense no se ha registrado un solo caso positivo de la enfermedad.

En el evento a celebrarse originalmente del 19 al 29 de marzo, se presentarían artistas como Ricky Martin, Mon Laferte, Kumbia Kings, Julión Álvarez, Banda MS, Dulce y Jorge Muñiz, entre otros.

Adicional a la presentación de artistas, se habían programado eventos como una feria gastronómica, así como actividades relacionadas con teatro, danza, música, literatura y artesanía.

El ayuntamiento de la capital mexiquense, indicó que el evento se llevará a cabo en los próximos meses y que ya se está hablando con los artistas “para pedir su comprensión y recorrer sus presentaciones”.

havh