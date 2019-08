Candidatos a dirigir el PRI cruzan acusaciones de corrupción y nepotismo

A cuatro días de la elección interna donde se renovará la dirigencia nacional del PRI, los tres candidatos a ese cargo sostuvieron el segundo y último debate previo a esa contienda en el que se enfrascaron en acusaciones de corrupción y actos de gobierno, donde salieron a relucir desde presunto nepotismo hasta la supuesta adquisición opaca e irregular de una millonaria casa por parte del exgobernador de Campeche.

Fue un debate donde los llamados a la unidad de Alejandro Moreno no hicieron eco y en cambio se evidenció la división entre los tres candidatos a dirigir el tricolor, pues afloraron los amagos y señalamientos de todo tipo, desde correr a los corruptos del tricolor hasta el riesgo de que el tricolor se “refunda” si al final se fractura.

“O nos refundamos o nos refundimos…”, advirtió la exgobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega.

Durante dos horas los candidatos abordaron diversos temas, desde el rumbo que tomará el partido, hasta su posición frente al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; pero cuando se les preguntó si respetarán el resultado de la contienda de este domingo, sólo el campechano Alejandro Moreno y la veracruzana Lorena Piñón respondieron de manera afirmativa, mientras que Ivonne Ortega evadió pronunciarse al respecto.

“El resultado se debe respetar…”, afirmó Moreno y pidió a Ortega criticar, proponer pero dejar de dividir al PRI. “Sé una buena priista”, le demandó.

En tanto, Ortega acusó a Moreno Cárdenas de aumentar la pobreza en Campeche, mientras que construía una “Casa Blanca” valuada en 46 millones de pesos.

Moreno reviró y la acusó de mentirosa y de adjudicarse mil 708 hectáreas en Yucatán luego de ser gobernadora de esa entidad.

En tanto, Lorena Piñón recriminó a Ortega la denuncia por calumnias que le interpuso y le recordó que ese delito ya no es penal sino administrativo, pues ya fue derogado. Acto seguido le regaló un ejemplar del Código Penal Federal para que lo estudiara.

No obstante, la exgobernadora de Yucatán, le aclaró que la denuncia en su contra por dichos delitos ya estaba interpuesta, por lo que advirtió que la vería en los tribunales.

Moreno se comprometió a hacer del PRI una oposición crítica y combativa, para sentar las bases y con ello regresarle la credibilidad a este partido a fin de aspirar a regresar a la Presidencia de la República.

Ortega garantizó que las bases tendrán total participación en las decisiones del partido, mientras que Lorena Piñón se manifestó a favor de dar mayores espacios de participación a los jóvenes.