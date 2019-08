Cantantes defienden a Plácido de acusaciones de acoso sexual

Cantantes y discípulas de Plácido Domingo defendieron al tenor español de las acusaciones de acoso sexual contra nueve mujeres en la década de los 80, mientras varios teatros anunciaron que mantienen al cantante en su programación hasta conocer los resultados de la investigación que se abrió.

La soprano Ainhoa Arteta, que debutó en el Teatro Real de Madrid junto a Plácido Domingo en 2013, aseguró ayer que él es “un caballero” y “la persona más respetuosa” que ha conocido en su vida: “Es todo una calumnia” y “una canallada”.

Arteta, que ganó el concurso que creó Domingo, Operalia, declaró en Telecinco que le parece “una injusticia” lo sucedido: “Me ayudó muchísimo al principio de mi carrera y a mí jamás, y lo puedo decir sobre una Biblia o un polígrafo, me ha pedido nada a cambio”.

“Yo hice Operalia y a mí no me puso una mano encima. Gané el concurso y había un jurado. Las carreras no se hacen acostándote, sino con esfuerzo y aprendizaje”, subrayó.

En Quito, Ecuador, Lucía Patiño (Chía), compositora de formación y una de las primeras pupilas en la Ópera de Washington de Domingo, defiendió a su mentor de las acusaciones de acoso sexual y asegura que dos y tres décadas atrás “no era un dios, sino un gran tenor”.

“Jamás he oído un solo comentario de acoso contra él en los 20 años de carrera”, afirma.

“Yo tengo un problema cuando alguien acusa 30 años después y eso de que dicen que no podían negarse a sus reclamos porque era dios”, aclara antes de definirlo simplemente “como un tenor en ascenso”.

La mezzosoprano María José Montiel, con quien Domingo coincidió en varias ocasiones en zarzuelas como Luisa Fernanda, señaló que a ella “nunca” la ha acosado.

Por su parte, la cantante Paloma San Basilio señaló que Plácido, con el que grabó el álbum Por fin juntos y colaboró en otros discos, fue siempre con ella “un caballero”.

Lamenta “enormemente” en un comunicado “los comentarios que se están vertiendo en prensa sobre el señor Plácido Domingo”, al que varias mujeres que trabajaron con él acusan de acoso sexual en los años ochenta.

La diputada del partido de extrema derecha Vox Carla Toscano publicó un mensaje en su cuenta de Twitter afirmando que Domingo es una “nueva víctima” de la “tiranía del MeToo y del feminismo”, “con acusaciones imposibles de probar después de 30 años”.

FUNCIONES. En lo que respecta a sus futuras actuaciones, la Ópera Metropolitana de Nueva York indicó que mantiene a Domingo en su programa para septiembre, octubre y noviembre, pero aguarda los resultados de la investigación sobre el comportamiento del tenor español anunciada por la Ópera de Los Ángeles.

Un portavoz de la Royal Opera House de Londres informó ayer que se mantienen programadas las actuaciones previstas en 2020 del cantante, en julio con Don Carlo: “Tal como están las cosas, actuará en la Royal Opera House según está programado”.

“La Royal Opera House no ha tenido conocimiento de ninguna acusación relacionada con el tiempo en el que Plácido Domingo ha estado como artista visitante o como director”, agregó la misma fuente.

La Ópera de Viena abordará la situación y tomará una decisión tras las vacaciones de agosto, con el inicio de la temporada, según señalaron ayer fuentes de uno de los teatros líricos más prestigiosos de Europa.

Domingo tiene programadas tres apariciones en Macbeth de Verdi a partir del 25 de octubre. También está previsto que participe el 20 de octubre en una gala en la Ópera de Viena en la que, entre otros, recibe un premio a su trayectoria.