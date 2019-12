¿Capacitación o catecismo?

¿Capacitación o catecismo?

El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro ha tenido que enfrentar vivales que en lugar de ayudar quieren sacarle provecho personal.

Uno de ellos es Arturo Farela, líder de las iglesias evangélicas del país, que pretende contaminar el programa insignia de la Secretaría del Trabajo con prédicas religiosas.

El programa es una innovación real en el país, Abre la posibilidad de que los jóvenes sean capacitados, reciban un ingreso y amplíen sus posibilidades de ingresar al mercado laboral.

Farela aprovecha su cercanía con el Presidente para engrosar su clientela espiritual.

Lo que sigue es que las demás confesiones levanten la mano y que en lugar de ser un ambicioso programa de capacitación sea de catecismo, inadmisible en un Estado constitucionalmente laico, en donde se confunden los límites entre los asuntos del César y los de Dios.

No me ayuden, compadres

Las comparecencias de las aspirantes a ocupar el lugar que dejó vacante en la SCJN el magistrado Medina Mora, confirmaron que se trata de una terna de alto nivel.

Las abogadas Diana Álvarez, Ana Margarita Ríos-Farjat y Ana Laura Magaloni expusieron las razones por las que desean ser parte de la Suprema Corte.

Las redes sociales siguieron el proceso de cerca que por momentos fue incluso tendencia dominante.

La mayoría de los comentarios positivos para Magaloni los hicieron opositores al gobierno. Cada halago publicado acaso la alejó de su meta.

No es un secreto para nadie que en este tipo de decisiones cuenta más la cercanía al ánimo presidencial que replica con fidelidad la fracción mayoritaria,

En ceros

El Programa Pueblos Mágicos, uno de los más antiguos y exitosos de la Secretaría de Turismo, no tiene una partida presupuestal asignada para el 2020.

No es que el programa desaparezca, sino que la Sectur no erogará ni un peso. No porque no quiera, sino porque no tiene.

La marca Pueblos Mágicos conserva su atractivo. Se espera que sean los estados, los municipios y la comunidad empresarial local los que inviertan en promoción y mejoras en la infraestructura.

A la 4T no le gusta el turismo.

La cultura frente al odio

Desde el tiroteo en una tienda Walmart de El Paso, Texas, en el que varios connacionales perdieron la vida, la cancillería mexicana emprendió una campaña contra el odio racial.

Marcelo Ebrard, titular de Relaciones Exteriores, ha impulsado el tema en diferentes escenarios, fuera y dentro del país, incluso en su reciente comparecencia ante senadores, y además es anfitrión del foro: “México ante los extremismos: el valor de la cultura frente al odio”, que tiene una alineación de lujo con Pepe Mujica y el poeta Ernesto Cardenal, entre otros.

La cultura es un espacio para unir a los países del continente.

En el evento se recordó que la UNESCO aprobó por aclamación en su Conferencia General realizada en París, una propuesta mexicana para condenar toda doctrina de superioridad basada en la discriminación racial.

Se siente el experemintado trabajo de Juan José Bremer, embajador mexicano ante la UNESCO, quien dijo que el actual gobierno ha hecho de la lucha contra cualquier forma de discriminación una prioridad.