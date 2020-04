Capitalinos le bajan a la tortilla... por alzas de precio

En diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, como Santa María la Ribera y Centro Histórico, sus habitantes han dejado de comprar el kilo de una tortilla. Por un lado, el precio se vende hasta en 18 pesos con todo y papel, mientras otros consumidores han tenido que bajarle al consumo porque sólo les alcanza para adquirir diez pesos.

En Santa María la Ribera, vecinos contaron que el precio del kilogramo es de hasta 16.00 pesos, cuando antes de la contingencia por el coronavirus era de 14, con todo y papel.

En los alrededores del Kiosco Morisco, para tener como referencia, hay unas cinco tortillerías. Los despachadores dicen que la gente no está comprando por kilo, sino que van por diez, 15 pesos, sobre todo los adultos mayores.

Dicen no tener la culpa del aumento del precio, cuando se vende a más de 14 pesos.

"Es la indicación que tenemos. Somos empleados y seguimos órdenes", le dice un joven a una señora que se le acompaña por las tortillas.

"Ya ve, así siempre dicen, que ellos no le suben, que sus patrones, porque si no sale para su sueldo". La señora, de no más de 65 años de edad, pide ni que salga su nombre ni dónde vive, pues, señala, ayudo a que vean que no es mentira.

En el Centro Histórico, en las calles de Regina e Isabel la Católica los habitantes prefieren no hablar, pero indican que "era de esperarse el aumento de muchos precios. "Ni habrá sanciones. Mejor compramos tostadas, comemos atún, lo que pueda sustituirse..."

La tortilla es parte de la canasta básica, y aunque se hace llamado a la ciudadanía por parte del gobierno federal a denunciar abusos, los consumidores no creen en acciones de sanción.

