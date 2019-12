Captan a líderes mundiales burlándose de Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este miércoles al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, por no contribuir lo suficiente a las arcas de la OTAN, y llegó a decir de él que es una persona con "dos caras".



Trump criticó a Trudeau después de que circulase por internet un vídeo grabado durante la recepción de anoche en el palacio de Buckingham, en el que se ve al canadiense y a otros líderes burlándose del presidente estadounidense y de sus largas ruedas de prensa.

.@JustinTrudeau, @EmmanuelMacron, @BorisJohnson and other VIPs shared a few words at a Buckingham Palace reception Tuesday. No one mentions @realDonaldTrump by name, but they seem to be discussing his lengthy impromptu press conferences from earlier in the day. (Video: Host Pool) pic.twitter.com/dVgj48rpOP