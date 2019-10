Carlos Mesa no se rinde: “O a la cárcel o a la presidencia”

El opositor y expresidente, Carlos Mesa, advirtió este lunes de que no se rendirá hasta que termine o en prisión o en la presidencia de Bolivia, en su pugna con el presidente del país, Evo Morales, al que acusa de fraude electoral.

“O a la cárcel o la presidencia del país”, proclamó Mesa ante una concentración de apoyo de miles de seguidores en La Paz. “No me rindo, no se dobleguen, no se rindan”, arengó a sus seguidores, al final de una jornada de protestas que cerró con este acto masivo.

Mesa fue aclamado en una gran avenida de la zona sur de La Paz con gritos de “presidente” y consignas como “democracia sí, dictadura no”, por una multitud con numerosas banderas bolivianas.

En el resto del país se sucedieron las manifestaciones de protesta con al menos 30 heridos, uno de ellos en estado crítico tras ser alcanzado en el abdomen por un proyectil.

Ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) difundió una imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador y del canciller Marcelo Ebrard, en la que se ve al mandatario con un celular con el que felicitó a Evo Morales por su “triunfo en elecciones democráticas y libres”.