Carlos Ortiz buscará librar corte en Mississippi

El tapatío Carlos Ortiz buscará tener éxito en su segundo torneo de la temporada 2019-2020 del PGA Tour, cuando inicie hoy su participación en el Sanderson Farms Championship a jugarse en el CC of Jackson, Mississippi.

Ortiz, quien juega su cuarta temporada en el PGA Tour, no libró el corte la semana anterior en el A Military Tribute at The Greenbier, que ganó el chileno Joaquín Nieman. Para esta vez el mexicano buscará escribir una historia distinta.

ARRANCA EL TOUR LATINOAMERICANO.- La segunda parte de la temporada 2019 del PGA Tour Latinoamérica arranca este jueves con el torneo Sao Paulo Golf Club Championship.

Serán siete mexicanos los que entrarán en acción: Alejandro Villaseñor, Isidro Benítez, Juan Carlos Serrano, José Narro, Raúl Pereda, Raúl Cortes y Fernando Cruz Valle.

Al final de la temporada los cinco primeros sitios de la clasificación general ascenderán al Korn Ferry Tour, antes Web.com Tour, antesala del PGA Tour.