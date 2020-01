Carlos Vela acepta que le agradaría participar en Tokio 2020

El futbolista mexicano del LA Galaxy externó que vería con buenos ojos disputar los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero para ello tendría que reunirse con directivos, entrenadores y si todos están de acuerdo, aceptaría.

"No se me ha planteado participar en los Juegos Olímpicos, claro que sería bonito estar. Creo que si realmente se me necesita o se platican las cosas bien y a todos nos agrada la idea, adelante. Tiene que ser algo que me guste y también a la otra parte. Puede ser un apoyo para la gente joven. Así que si me lo plantean... no hay locuras en esta vida", comentó.

Respecto a ser un impulso para los nuevos talentos mexicanos, el exjugador de la Real Sociedad admitió que si está dentro de sus posibilidades los ayudará ya que desea que vivan experiencias y momentos que él ya disfrutó.

“Ellos van a intentar ser mejores y merecen vivir los procesos por los que yo pasé. Las nuevas generaciones pueden lograr más si se les da el espacio. Actualmente puedo ser uno de los mejores jugadores mexicanos, pero eso es hoy y el Mundial es en tres años. A largo plazo no puedo tener certezas", concluyó.

ijsm